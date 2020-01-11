День "спасибо" 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках (видео)
Праздник «Международный день "спасибо"» в 2020 году отмечается 11 января, в субботу.
Именно в этот день в мире отмечается Всемирный День «Спасибо». А если по-русски, то День Благодарения, примерно так можно перевести с английского выражение Thank You Day.
Не является официальным выходным.
Международный День спасибо: история и традиции
Светлый праздник был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ. Слова признательности, сказанные с добрыми намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в хорошее самочувствие, снимают депрессивное чувство и заставляют снова и снова совершать хорошие поступки.
Впервые жест благодарности официально упоминался в 1586 г. во французском словаре.
В XVI веке, в праславянском языке появился русский аналог словосочетания: дьякон Аввакум, вместо принятого «благодарствую» ввел пожелания «спаси Богъ».
Староверы ассоциируют слово с комбинацией «спаси, Бай», где Бай – языческий бог, и не употребляют выражения, видя в нем греховные действия.
Согласно этимологии, слово несет в себе знак рождения, символ удачи, связь мужской и женской сущности, тандем земли и неба. Произнесенное с искренней интонацией слово активирует заложенный в него смысл и дарит сильную долю позитива и добра.
Произнося «спасибо», вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая не только того, к кому слова обращены, но и свою собственную ауру.
Психологи считают, что слова благодарности – это знаки внимания, они являются устными «поглаживаниями» и способны согреть своей теплотой.
Самый светлый праздник в году насыщен светом, теплом, открытостью и искренностью пожеланий. Ежедневно каждый житель планеты Земля произносит десятки раз слова благодарности. Но в знаменательный день, символ праздника звучит особенно часто. Воспользуйтесь поводом и поблагодарите родителей, друзей, членов семьи просто так, за то, что они есть, любят и ценят вас. Не ограничивайте пожелания только знаменательной датой.
Поздравления на всемирный День спасибо
В слове «спасибо» огромная сила
И оживает вода от него,
Раненой птице дает оно крылья,
И из земли прорастает росток.
Будь в этот день благодарен ты миру,
В праздник «спасибо» ты душу открой,
Лед растопи, убери в сердце зиму,
Сникнет любой в это время раздор!
Мы пожелаем тебе быть любимым,
Крепкой семьи и успехов в труде.
Ты говори всем почаще «спасибо»
И будут рады тебе на Земле!
***
Спасибо скажи, не молчи.
Ведь это от сердца ключи,
Спасибо скажи, не груби,
И станет добрее весь мир.
Спасибо слово говори,
В мире больше станет любви,
Больше в мире станет добра,
Слову спасибо "УРА!"
***
С детства нас учили говорить «спасибо»,
С детства приучали нам любовь к добру,
В слове этом маленьком, огромная сила,
Слово это тёплое подобно волшебству.
Сегодня день «Спасибо» отмечаем,
Всех искренне, душевно поздравляю,
Если благодарность звучит всегда, везде,
Значит мир и процветания букет на Земле.
Поздравляю с Международным днём «спасибо» и от души желаю всегда быть счастливым человеком и иметь возможность говорить судьбе «спасибо» за любимых и любящих людей рядом, за радость и удачу каждого дня. Желаю получать искренние слова благодарности за все свои добрые поступки и дела, желаю ни дня без тёплого и приветливого «спасибо». Успехов и всех благ!
В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.
В Международный день «спасибо» желаю всем не скупиться своей вежливостью и благодарностью, не забывать о простом и важном «спасибо», быть внимательными друг к другу, стараться помочь словом и делом! Цените людей, которые искренни с вами!