День "спасибо" 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках (видео)

11 января 2020 в мире и Украине отмечают День "спасибо".

Праздник «Международный день "спасибо"» в 2020 году отмечается 11 января, в субботу.

Именно в этот день в мире отмечается Всемирный День «Спасибо». А если по-русски, то День Благодарения, примерно так можно перевести с английского выражение Thank You Day.

Не является официальным выходным.

Международный День спасибо: история и традиции

Светлый праздник был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ. Слова признательности, сказанные с добрыми намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в хорошее самочувствие, снимают депрессивное чувство и заставляют снова и снова совершать хорошие поступки.

Впервые жест благодарности официально упоминался в 1586 г. во французском словаре.

В XVI веке, в праславянском языке появился русский аналог словосочетания: дьякон Аввакум, вместо принятого «благодарствую» ввел пожелания «спаси Богъ».

Староверы ассоциируют слово с комбинацией «спаси, Бай», где Бай – языческий бог, и не употребляют выражения, видя в нем греховные действия.

Согласно этимологии, слово несет в себе знак рождения, символ удачи, связь мужской и женской сущности, тандем земли и неба. Произнесенное с искренней интонацией слово активирует заложенный в него смысл и дарит сильную долю позитива и добра.

Произнося «спасибо», вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая не только того, к кому слова обращены, но и свою собственную ауру.

Психологи считают, что слова благодарности – это знаки внимания, они являются устными «поглаживаниями» и способны согреть своей теплотой.

Самый светлый праздник в году насыщен светом, теплом, открытостью и искренностью пожеланий. Ежедневно каждый житель планеты Земля произносит десятки раз слова благодарности. Но в знаменательный день, символ праздника звучит особенно часто. Воспользуйтесь поводом и поблагодарите родителей, друзей, членов семьи просто так, за то, что они есть, любят и ценят вас. Не ограничивайте пожелания только знаменательной датой.

Поздравления на всемирный День спасибо

В слове «спасибо» огромная сила

И оживает вода от него,

Раненой птице дает оно крылья,

И из земли прорастает росток.

Будь в этот день благодарен ты миру,

В праздник «спасибо» ты душу открой,

Лед растопи, убери в сердце зиму,

Сникнет любой в это время раздор!

Мы пожелаем тебе быть любимым,

Крепкой семьи и успехов в труде.

Ты говори всем почаще «спасибо»

И будут рады тебе на Земле!

***

Спасибо скажи, не молчи.

Ведь это от сердца ключи,

Спасибо скажи, не груби,

И станет добрее весь мир.

Спасибо слово говори,

В мире больше станет любви,

Больше в мире станет добра,

Слову спасибо "УРА!"

***

С детства нас учили говорить «спасибо»,

С детства приучали нам любовь к добру,

В слове этом маленьком, огромная сила,

Слово это тёплое подобно волшебству.

Сегодня день «Спасибо» отмечаем,

Всех искренне, душевно поздравляю,

Если благодарность звучит всегда, везде,

Значит мир и процветания букет на Земле.

Поздравляю с Международным днём «спасибо» и от души желаю всегда быть счастливым человеком и иметь возможность говорить судьбе «спасибо» за любимых и любящих людей рядом, за радость и удачу каждого дня. Желаю получать искренние слова благодарности за все свои добрые поступки и дела, желаю ни дня без тёплого и приветливого «спасибо». Успехов и всех благ!

В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.

В Международный день «спасибо» желаю всем не скупиться своей вежливостью и благодарностью, не забывать о простом и важном «спасибо», быть внимательными друг к другу, стараться помочь словом и делом! Цените людей, которые искренни с вами!

Поздравления с Днем спасибо в картинках