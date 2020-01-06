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Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

16:36, 06 января 2020
Праздники
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Какие существуют запреты на Рождество

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Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. УНИАН расскажет вам о них.

В Святой вечер украинцы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.

Что нельзя делать 6 января, на Сочельник:

  • заниматься тяжелой работой;
  • много разговаривать во время праздничного застолья; 
  • выходить из-за стола во время трапезы;
  • незамужним сидеть на углу стола;
  • садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.
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Что нельзя делать на Рождество 7 января:

  • блюда на столе не должны остаться нетронутыми;
  • заниматься уборкой - так можно привлечь несчастье в дом;
  • ругаться и сквернословить - кроме вреда себе, так его якобы можно нанести и своим предкам;
  • встречать Рождество с долгами и прежними обидами;
  • гадать – это церковный запрет, который многие наши предки игнорировали;
  • надевать старую одежду – иначе можно привлечь бедность и несчастья;
  • отказывать в помощи нуждающимся – это один из главных запретов;
  • покупать на второй день Рождества веревки - чтобы никогда в роду не было повешенных;
  • варить кисель на Рождество - чтобы не зазвать в дом покойника.

 

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Теги: #Рождество#Сочельник перед Рождеством