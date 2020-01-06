Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января
16:36, 06 января 2020Праздники
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Как и со всеми большими церковными праздниками с Сочельником и Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций.
Какие существуют запреты на Рождество
Сочельник 6 января - праздник, посвященный встрече светлого дня Рождества, который отмечается 7 января.
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Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. УНИАН расскажет вам о них.
В Святой вечер украинцы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.
Что нельзя делать 6 января, на Сочельник:
- заниматься тяжелой работой;
- много разговаривать во время праздничного застолья;
- выходить из-за стола во время трапезы;
- незамужним сидеть на углу стола;
- садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.
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Что нельзя делать на Рождество 7 января:
- блюда на столе не должны остаться нетронутыми;
- заниматься уборкой - так можно привлечь несчастье в дом;
- ругаться и сквернословить - кроме вреда себе, так его якобы можно нанести и своим предкам;
- встречать Рождество с долгами и прежними обидами;
- гадать – это церковный запрет, который многие наши предки игнорировали;
- надевать старую одежду – иначе можно привлечь бедность и несчастья;
- отказывать в помощи нуждающимся – это один из главных запретов;
- покупать на второй день Рождества веревки - чтобы никогда в роду не было повешенных;
- варить кисель на Рождество - чтобы не зазвать в дом покойника.
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