Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

Как и со всеми большими церковными праздниками с Сочельником и Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций.

Сочельник 6 января - праздник, посвященный встрече светлого дня Рождества, который отмечается 7 января. Читайте такжеС Рождеством Христовым 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. УНИАН расскажет вам о них. В Святой вечер украинцы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа. Что нельзя делать 6 января, на Сочельник: заниматься тяжелой работой;

много разговаривать во время праздничного застолья;

выходить из-за стола во время трапезы;

незамужним сидеть на углу стола;

садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

Читайте также Гадания на Рождество: как и когда правильно гадать Что нельзя делать на Рождество 7 января: блюда на столе не должны остаться нетронутыми;

заниматься уборкой - так можно привлечь несчастье в дом;

ругаться и сквернословить - кроме вреда себе, так его якобы можно нанести и своим предкам;

встречать Рождество с долгами и прежними обидами;

гадать – это церковный запрет, который многие наши предки игнорировали;

надевать старую одежду – иначе можно привлечь бедность и несчастья;

отказывать в помощи нуждающимся – это один из главных запретов ;

; покупать на второй день Рождества веревки - чтобы никогда в роду не было повешенных;

варить кисель на Рождество - чтобы не зазвать в дом покойника.

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