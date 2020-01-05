Пампушки на Рождество: самые вкусные рецепты

Пампушки с чесноком, пампушки с зеленью, сладкие пампушки - рецепты самых вкусных пампушек на Рождество 2020

Пампушки - традиционное блюдо украинской кухни. Пампушки принято запекать в печи. Они могут быть сладкие и соленые. Подаются к борщу или как отдельное угощение. Предлагаем Вам несколько рецептов всеми любимых пампушек на Рождество.

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Пампушки за 20 минут

Теплая вода — 1 стак.

Сахар — 1 ст. л.

Масло подсолнечное — 3 ст. л.

Соль — 0.25 ч. л.

Дрожжи сухие - 11 г.

Ванильный сахар по желанию

Мука — 3 стак.

Смешать воду+масло+сахар+соль+дрожжи+муку. Замесить тесто, оно должно быть мягкое, не плотное, но и не течь. Форму смазать растительным маслом. Уложить в форму скатанные шариком пампушки на расстоянии 1 см друг от друга. Выпекать при 180 градусах до готовности.

Пампушки с чесноком

Молоко — 400 мл

Масло сливочное растопленное — 100 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль (для теста - 1ч.л.; для соуса - 1ч.л.)

Масло растительное (для теста - 2ст.л., для соуса - 2ст.л.)

Яйцо куриное (2шт. - для теста и 1шт. - для смазывания)

Дрожжи сухие — 11 г

Мука — 5 стак.

Чеснок

Смешать теплое молоко и растопленное сливочное масло. Яйца растереть с сахаром и солью. В молочную смесь влить яйца. Добавить подсолнечное масло.Дрожжи смешать с мукой. Замесить тесто, как на оладьи. Когда подойдет, добавить оставшуюся муку и дать подойти еще раз. Сформировать пампушки. Смазать яйцом Выпекать при 180С 35-40 минут. Еще горячими смазать пампушки чесночным соусом.

Для соуса молодой зеленый чеснок дважды пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, добавить соль и растительное масло. Когда тесто подошло, сформировать булочки. Смазать яйцом. Выпекать при 180С 35-40 минут. Еще горячими смазать пампушки чесночным соусом.

Пампушки на кефире

Тесто

Мука — 370 г

Яйцо — 1 шт.

Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Кефир — 200 мл

Соль — 0.75 ч. л.

Масло растительное — 4 ст. л.

Заливка

Вода (кипяченая) — 2 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зуб.

Укроп — 4 веточки

Петрушка — 4 веточки

Соль — 1 щепотка

В теплом кефире растворить дрожжи. Смешать половину яйца, сахар, соль и растительное масло.Соединить с кефиром. Добавить муку и замесить мягкое, немного липкое тесто. Оставить тесто в тепле на 30 минут, затем обмять и оставить еще на 20 минут для подъема. Готовое тесто разделить на 12 частей и скатать шарики. Выложить пампушки в смазанную маслом форму. Оставить на 20 минут. Смазать оставшимся яйцом, выпекать 25 минут до румяности. Для заливки соединить зелень, воду, растительное масло, чеснок и соль. Взбить блендером.

Пампушки с начинкой

Молоко — 250 мл

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Дрожжи (прессованные) — 15 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Мука — 3 стак.

Яйцо куриное — 1 шт

Соль морская — 1 ч. л.

Орехи грецкие

Сыр твердый для начинки

Замесить дрожжевое тесто. Когда тесто увеличится вдвое, разделить его на равные части. Из каждой раскатать лепешку. Выложить натертый сыр (или кусочком). Выложить пампушки на смазанный маслом противень. Дать подняться. Пампушки смазать яйцом, посыпать измельченными грецкими орехами и солью. Выпекать при 250 градусах, около 15-20 минут. Дать остыть в духовке.

Сладкие пампушки на меду

мёд - 5 ст.л.

ванилин - 1/2 ч.л.

сливки - 200 мл

масло сливочное - 100г

мука - 250г

разрыхлитель - 1 ч.л.

яйцо - 1 шт.

масло растительное

Мед с ванилью кипятить 5 минут при постоянном помешивании. Постепенно добавить сливки и кипятить еще 5 минут. Добавить масло и снять кастрюлю с огня. Массу остудить. Смешать муку с разрыхлителем и вместе с яйцами соединить с остывшей карамельной массой. Оставить тесто на 1 час.

С помощью ложки формировать маленькие пампушки и выкладывать на смазанный растительным маслом противень. Выпекать при 200 градусах около 15 минут.