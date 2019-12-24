Католическое Рождество: история праздника, подарки и традиции

Католическое Рождество принято отмечать вечерней молитвой в храме. В сочельник – 24 декабря – в священники римско-католической церкви продолжают причащать прихожан и освящать детей.

25 декабря и последующие несколько дней прихожане Католической церкви традиционно празднуют рождение Сына Божьего Иисуса Христа Рождество Христово в Украине.

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Накануне праздника католики проводят ночь, молясь в храмах, а уже утром семьями готовятся к встрече Вифлеемской звезды.

Католическое Рождество 2019 года приходится на будни – в среду. В Украине этот день сделали государственным выходным. Поэтому спокойно можно подготовиться к празднику. По поводу Католического Рождества 2020 года правительство не анонсирует каких-либо существенных изменений в его праздновании на уровне государства.

Католическое Рождество: история и традиции праздника

Отличий католического Рождества от православного почти нет. Праздником прихожане чтят рождения Иисуса, который, по Библии, «должен был забрать всех грехи человечества».

Родился Иисус в израильском городе Вифлееме во время правления жестокого царя Ирода. В то время верховный глава приказал своей охране осматривать каждого новорожденного, чтобы не допустить появления Мессии, способного занять трон. По этой причине почти всех малышей той ночи было убито, кроме Иисуса. Маленького Сына Божьего удалось спасти, укрывая беременную Марию в хлеву.

Когда же Иисус родился, на небе взошла звезда. С тех пор ее означают как предвестника появления на свет Мессии.

Как известно, христиане почитают каждый жизненный этап Иисуса Христа – его рождение, становление как Мессии и философские странствия, смерть и Воскресение из мертвых.

Католическое Рождество принято отмечать вечерней молитвой в храме. В сочельник – 24 декабря – священники римско-католической церкви продолжают причащать прихожан и освящать детей.

Праздничный стол на Рождество обязательно должен быть скромным: без избыточной жирной пищи и алкоголя. Старшие люди всегда готовят кутью по произвольному рецепту, узвар и вареники, а также охлажденную рыбу.

Колядки явлются обычно традиционным поздравлением на Католическое Рождество. Хозяевам угощающего дома желают достатка и мира. Кроме того, с 25 декабря можно готовиться к зимнему циклу религиозных праздников.

Подарки на Католическое Рождество не обязательно должны быть драгоценными. Сгодятся даже приготовленные вами блюда, священные образы или другие вещи с мотивами рождения Христа.