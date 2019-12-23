Шеф-повар Клопотенко рассказал, каким должен быть новогодний праздничный стол

Изюминкой новогоднего меню, по словам Евгения Клопотенко, должно быть какое-то одно блюдо, которое всех объединяет.

На праздничном новогоднем столе в идеале должно быть только одно главное блюдо. Все остальное – это уже дополнительные элементы к нему.

Об этом в интервью УНИАН рассказал шеф-повар, кулинарный эксперт и соучредитель ресторана украинской кухни "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко.

Читайте такжеПраздничный стол 2020: рецепты новогодних закусок (видео)

По его словам, это основное блюдо должно всех объединять. А в дополнение к нему должно быть много мелких закусок.

"Например, в Турции готовят мезе – десять мелких закусочок, баклажаны, хумусы, томаты. Возможно, какой-то один салат и все. Больше не нужно. Новогодний стол не для того, чтобы обжираться", – отметил он.

Что касается десертов, то, по мнению Клопотенко, они не нужны ни за одним праздничным столом. Однако, если очень хочется, он советует приготовить какой-то легкий десерт наподобие бланманже, мусса или желе.

Выбор напитков, по словам Клопотенко, является достаточно индивидуальным делом и зависит от пищи, которую намерены подавать на праздничный стол.

"Моя философия такова – брать то, что ты пьешь, но немного совершенствовать. Например, пить не просто шампанское, а размешать его с соком грейпфрута, немного льда. Или в коньяк добавить немного копченой груши, она продается как сухофрукт. Или взять морс клюквы, немножко водки и получить такой себе "космополитен", – добавил шеф-повар.

Напомним, УНИАН сделал подборку блюд для праздничного стола на Новый год. В нем есть как традиционные блюда, так и другие оригинальные рецепты.