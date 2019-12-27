Во время покупки подарков обязательно учитывайте любимое дело человека, которому будете дарить, его работу или жизненные ориентиры.

Новый 2020 год по восточному календарю принадлежит Белой Крысе. Впрочем, идеи новогодних подарков не заканчиваются исключительно на презентах, символизирующих 2020 год, и не надо себя ограничивать только традиционными решениями.

Что подарить ребенку на Новый год 2020: подарок мальчику и девочке

Подарки для детей, как правило, выбирают задолго до 31 декабря. Это понятно, ведь в магазинах игрушек накануне Нового года чуть ли не самые большие очереди и цены. Однако, если вы забыли заблаговременно приобрести подарок ребенку, не забывайте про праздничные поездки за рубеж на детские локации или же зимние курорты.

Специалисты не советуют покупать девочке или мальчику школьного возраста непрактичные подарки. Это с малышами можно поиграть игрушками, а для школьников лучше выбирать технику, особенно такую, которая понадобится для обучения. Это могут быть смартфоны, ноутбуки или планшеты.

В комплект подарков можно добавить теплую стильную одежду и зимнее спортивное снаряжение, если ребенок интересуется активным отдыхом зимой.

Для детей старшего школьного возраста, подросткам лучше дарить ту же технику. Но обращайте внимание на технические характеристики покупки, чтобы она прослужила долго.

На крайний случай, подросткам можно оставить под елкой деньги. Тогда дети сами выберут себе подарок.

Что подарить любимому человеку

Что подарить любимому человеку

В преддверии Нового года возникает вопрос: «А что же такого особенного подарить парню/девушке в праздничную ночь?». Этой зимой эксперты рекомендуют воздержаться от традиционных чашек или других предметов с изображениями портретов пар.

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Подарки своими руками – одно из оптимальных решений для влюбленных, которое, однако, занимает много времени. Открытки, талисманы, и элементы верхней зимней одежды – то, что можно сделать своими руками.

Для девушки или жены можно подарить набор косметики, духи, книги или технику. Для парня или мужа – духи, одежду, технику. Заметьте, что Новый год можно встретить и за рубежом. А что еще сближает людей, как совместная поездка?

Что подарить парню, мужчине на Новый год 2020

Специалисты не советуют покупать на подарок для парня или мужа обычное нижнее белье, носки или шарф. Если только вы переживаете, что положите под елку своему любимому человеку.

Украинские магазины предлагают немало свежих идей. В частности, для любимого можно приобрести деревянный бокс из фанеры, наполненный лучшим сортом выдержанного виски.

Если же вы придерживаетесь традиций дарения одежды, то выбирайте для второй половинки трусы, носки, парки и свитера только из качественных материалов. Особенно актуальными этой зимой будут штаны с флиса и термобелье.

Что подарить девушке, жене на Новый год 2020

Предложений подарков для девушек и жен в интернете столько же, сколько и для мужчин. Ежедневно их количество будет только расти, поэтому найти среди рекомендаций нечто оригинальное будет легче.

Для любимой 31 декабря лучше подарить: уникальный портрет в стиле поп-арт, именной подарочный комплект, состоящий из аромосвечи и духов, фотоплед, сенсорные перчатки и др.

Что подарить родителям на Новый год: подарок маме и папе

Новогодние подарки в 2020 году для мамы и папы обычно выбирают по уже старой схеме: смотря на предпочтения, стиль жизни или профессию.

Для родителей самыми лучшими подарками будут самые полезные и те, что пригодятся в быту. Если ваша мама любит готовить – смело покупайте качественные кухонные принадлежности (наборы кастрюль, посуды или техники). Для отца, с головой погруженного в домашний быт и ремонт вещей, можете приобрести набор инструментов или вспомогательную технику.

Во время покупки подарков обязательно учитывайте любимое дело человека, которому будете дарить, его работу или жизненные ориентиры. Не забывайте, что подарки на Новый Год в Украине можно спокойно купить онлайн по предыдущим заказам, чтобы не тратить время на очереди.