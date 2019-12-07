День ангела Екатерины: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

7 декабря православный мир почитает память святой великомученицы Екатерины, история жизни которой неразрывно связана с именем Иисуса Христа.

День святой великомученицы Екатерины ежегодно отмечают 7 декабря. История жизни святой Екатерины неразрывно связана с именем Иисуса Христа.

Какого числа именины Екатерины

Катерина санница – день, посвященный святой Екатерине великомученице. По традиции день приходится на 7 декабря по новому стилю. Для простого народа это праздник первых зимних гуляний, соревнований и общего веселья. Для людей же практикующих магию и колдовство (в том числе и на бытовом уровне) это время первых зимних ритуалов и гаданий.

Кто такая святая Екатерина

7 декабря православный мир почитает память святой великомученицы Екатерины, история жизни которой неразрывно связана с именем Иисуса Христа.

Во второй половине 3 столетия в Александрии в богатой и знатной семье родилась Екатерина — будущая святая Екатерина.

Девушка была очень красива, образована и отказывалась выходить замуж за неравного себе по этим качествам. Однажды святой старец посоветовал ей истово молиться Богородице, чтобы удостоиться увидеть её Сына, Жениха Небесного — Того, Кто превосходит всех красотой, мудростью, высотой и богатством. Однако в первый раз Младенец даже не стал смотреть в её сторону. И только после познания Екатериной веры Христовой и совершённого старцем таинства Крещения, ей было видение, что Господь даровал ей перстень в знак обручения. Это кольцо оказалось на руке Екатерины после пробуждения.

Святая Екатерина несла людям христианское учение и отказалась выходить замуж за императора Максимина. За приверженность христианству император Максимиллиан подверг святую Екатерину жестоким мучениям и казни через обезглавливание. День памяти святой великомученицы Екатерины чтут 7 декабря.

Молитва святой Екатерине

О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая! Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, пристрастия к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих: да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О, премудрая дево! Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Поздравления с днем ангела Екатерины

Нынче День святой Екатерины —

У Катюши нашей именины.

Я тебя, Катюшка, поздравляю,

Счастья и большой любви желаю!

Радостной, задорной оставайся,

Веселее жизни улыбайся,

Близких и родных не забывай,

Позитивно мысли, не скучай!

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и весёлой,

И проблем совсем не знай.

Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

Поздравляю с Днём Святой Екатерины и от всей души желаю всегда оставаться милой, доброй, искренней, жизнерадостной, открытой, светлой, лучезарной, красивой, удивительной, чуткой, отзывчивой, очаровательной и необыкновенной. Пусть Святая Екатерина всегда помогает твоему сердцу находить своё счастье, свою любовь.

С Праздником святой Екатерины! Света в души, мирских благ и удачи в добрых делах! Пусть свет озаряет дорогу, усыпанную счастьем и любовью!

День святой Екатерины — открытки, картинки