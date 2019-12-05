Ханука 2019: история и особенности еврейского праздника

Ханука - иудейский праздник света, в 2019 году он начнется в воскресенье 22 декабря с заходом солнца и продлится до 30 декабря. Какие существуют традиции у этого праздника и как его принято отмечать - расскажем далее.

Ханука - иудейский праздник, который ещё называется «Праздник свечей». Зажигая сотни свечей, иудеи как бы чтут память древних событий, которые повлияли на историю еврейского народа. Даже несмотря на уже наступившие холода, людей согревает тепло свечей и вера. В такие дни они собираются семьями за праздничным столом, поздравляя друг друга и восхваляя Господа молитвами и песнопениями.

Когда Ханука в 2019 году

Каждый год Хануку отмечают восемь дней. Если смотреть по еврейскому календарю, то этот праздник всегда торжествуют 25-го числа кислева месяца. А по григорианскому эта дата разнится каждый год, в 2019 году праздник отмечают с 22 по 30 декабря. Реально же праздник начнётся накануне после захода солнца, как и все иудейские праздники.

Ханука: история праздника

Много веков назад, Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского. Он не вмешивался в религиозную жизнь евреев. После смерти Македонского Иудея побывала под верховенством разных правителей, но только когда власть захватили Селевкиды, в еврейскую среду начала проникать другая культура. Когда к правлению пришёл Антиох Епифан, ситуация ужесточилась. Евреев начали ущемлять, Тору запретили, как и все многовековые традиции, а Храмы разворовали и обставили идолами.

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Иудейский народ не смог потерпеть такого неуважения и поднял восстание. Оно продлилось три года и, несмотря на неподготовленность, не вооружённость и малочисленность евреев по сравнению с греками, они всё же одержали победу. Этим иудейский народ доказал, что важно не количественное преимущество, а вера и сила духа. В осквернённом храме евреи нашли только один запечатанный кувшин масла для лампад. Его должно было хватить только на день, но каким-то чудом огонь горел целых восемь дней. За это время идолов убрали, снова освятили Храм и заготовили новые запасы масла.

Именно после этих событий уже много веков 25 кислева считается первым днём Хануки. Зажигая свечи, люди выражают благодарность Господу за его помощь, поддержку и чудеса.

Ханука традиции

Все восемь дней Хануки евреи зажигают свечи и ставят их в специальный подсвечник – ханукию. Количество свечей зависит от дня праздника, в первый день зажигают одну свечу, во второй – две и так до восьми. Свечи всегда добавляют слева направо, а зажигаю от дополнительного светильника – шамаша. Огонь должны зажигать абсолютно все и ставить ханукию на подоконник, тем самым «разглашая окружающим чудо».

Считается, что деньги на свечи обязан найти даже самый нищий еврей, ведь только их свет поможет рассеять зло.

В дни Хануки запрещено поститься. Обычно эти дни сопровождаются обильным застольем и весельем. Трапеза сопровождается молитвами и песнопениями в честь чудес Всевышнего. Блюда разнообразные и вкусны. Обычно это пончики с фруктами или шоколадом, густо посыпанные сахарной пудрой. Также готовят латкес, что-то вроде драников, а евреи, проживающие в Европе, разнообразят меню жареным хлебом с чесноком. Все блюда готовятся с использованием масла и на свой манер.

Во время Хануки обычные рабочие дни, только у детей каникулы, поэтому этот праздник ещё называется «детским». Правда, во время, когда горят свечи, женщинам запрещается выполнять любую работу как символ признательности Всевышнему.

Все мероприятия ориентированы в основном на детей. Для них устраиваются утренники и разнообразные развлечения, а также принято дарить подарки и деньги. Чтобы научить ребёнка распоряжаться материальным достатком, часть денег нужно отдать на благотворительность.

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О всех прошедших событиях напоминает и игра ханукальный волчок. Раньше, когда был запрет на иудейские обычаи, с помощью четырехгранной юлы учили детей еврейскому языку. На каждой грани написаны первые буквы еврейского выражения. Если играют в Израиле, надпись гласит: «Чудо Великое было Здесь», а если же в диаспоре – «Чудо Великое было Там». Во время игры дети делают ставки сладостями и деньгами.

Не зависимо от места проживания и финансового состояния Хануку празднуют все евреи без исключений. Это праздник веселья, радости и надежд. А огонь, горящий в каждом окне, напоминает о присутствии Всевышнего, который помогает каждый миг и защитит от тьмы.

Ханука: видео