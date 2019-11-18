День достоинства и свободы 2019: когда в Украине отмечают этот праздник

Праздник установлен с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, а также чествования патриотизма и мужества граждан.

День достоинства и свободы – один из знаковых государственных праздников в новейшей истории Украины. Он приурочен двум революциям в Украине - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День достоинства и свободы в 2019 году: дата

Ежегодно День достоинства и свободы украинцы отмечают 21 ноября – в годовщину начала Евромайдана. Праздник утвержден указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года "О Дне достоинства и свободы".

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Фактически он является преемником праздника Дня свободы, который в течение 2005-2011 годов отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции, однако был отменен экс-президентом Виктором Януковичем.

Целью введения памятной даты, согласно указу, стало утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

В этот день почитается патриотизм и мужество граждан, которые осенью 2004-го и в ноябре 2013 – феврале 2014 года стали в защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов Украинского государства и его европейского выбора.

Предпосылки возникновения Дня достоинства и свободы

21 ноября 2013 года на главную площадь столицы – Площадь Независимости – вышли люди в знак протеста против решения правительства времен президентства Виктора Януковича остановить курс Украины на евроинтеграцию.

В ночь с 29 на 30 ноября силовики жестоко разогнали на Майдане Независимости активистов, преимущественно студентов. Власти объясняли это желанием расчистить место для новогодней елки. Применение грубой силы со стороны власти, в свою очередь, вызвало еще большую волну протестов, которые переросли в Революцию Достоинства.

Открытое трехмесячное противостояние между властями и активистами привело к многочисленным человеческим жертвам. Небесная Сотня – именно так впоследствии назвали протестующих, отдавших свои жизни ради лучшего будущего для Украины.

В результате трагических событий в центре Киева был свергнут режим Януковича, после чего началась военная агрессия России, которая сопровождалась аннексией Крыма и оккупацией отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Значение Дня достоинства и свободы

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В этом году в четверг, 21 ноября, Украина уже шестой год подряд будет отмечать День достоинства и свободы, объединивший два события, которые навсегда изменили историю украинского настоящего.

Украина уже заплатила высокую цену за то, что выбрала свободу. По вине российского агрессора на сегодняшний день также погибли тысячи украинцев, защищавших мирную жизнь, независимость и территориальную целостность Украины.

Традиционно 21 ноября люди поминают погибших во время Революции Достоинства, приносят цветы и лампадки к памятным местам, организуют выставки и акции. В частности, в этот день происходит поминальный молебен и возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.