Лучшие поздравления с Днем автомобилиста в стихах, прозе и картинках

В 2019 году День автомобилиста выпадает на 27 октября.

Традиционно водители отмечают свой праздник в воскресенье четвертой недели октября. В 2019 году День автомобилиста выпадает на 27-е число второго осеннего месяца.

В 1993 году день водителя в Украине стал официальным праздником благодаря указу первого президента Украины Кравчука и называется официально "День автомобилиста и дорожника». Автолюбители тоже обычно празднуют этот день. Считается, что День водителя – это праздник для всех технических работников, которые в какой-то степени связаны с автомобилями. Таким образом, каждый человек с водительским удостоверением отмечает свой профессиональный день.

Поздравления с Днем автомобилиста

Всех водителей охотно

Поздравляю я сегодня.

И желаю не спешить,

Тише ехать, дальше быть.

Пусть в любое время года

Будет классная дорога.

Солнце светит вам всегда,

Не ломаться никогда!

***

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

***

Дороги ровной — без извилин,

Погоды ясной — без дождей.

Чтоб ДПС не тормозили.

И верных, преданных друзей!

Чтоб дома ждали с нетерпением,

Чтоб пробок не было вокруг,

Чтобы с прекрасным настроением

Ты за рулем сидел, мой друг!

***

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

Чтоб любимая машина,

Меньше кушала бензина.

С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

И, конечно, при колесах,

Быстро чтоб решать вопросы.

***

Не тормозить — давить на газ

И за рулем, и в жизни,

Поменьше пробок, больше трасс.

С Днем автомобилиста!

Дней светлых, ясных, без дождей,

Дорог, чтоб без ухабин,

Веселья, счастья и деньжат —

Да в глобусном масштабе!

Пусть дома ждут тебя всегда

Любимые, родные.

В пути — веселье, смех, успех

И радости большие!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

***

Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с полуоборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пожелать хочу всегда держаться верного направления, то есть мчаться навстречу своему счастью, благополучию и заветным мечтам, проезжая мимо неудач и невзгод. Пусть автомобиль будет верным спутником в достижении успеха и реализации жизненных планов.

Картинки с Днем автомобилиста