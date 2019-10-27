Лучшие поздравления с Днем автомобилиста в стихах, прозе и картинках
Традиционно водители отмечают свой праздник в воскресенье четвертой недели октября. В 2019 году День автомобилиста выпадает на 27-е число второго осеннего месяца.
В 1993 году день водителя в Украине стал официальным праздником благодаря указу первого президента Украины Кравчука и называется официально "День автомобилиста и дорожника». Автолюбители тоже обычно празднуют этот день. Считается, что День водителя – это праздник для всех технических работников, которые в какой-то степени связаны с автомобилями. Таким образом, каждый человек с водительским удостоверением отмечает свой профессиональный день.
Поздравления с Днем автомобилиста
Всех водителей охотно
Поздравляю я сегодня.
И желаю не спешить,
Тише ехать, дальше быть.
Пусть в любое время года
Будет классная дорога.
Солнце светит вам всегда,
Не ломаться никогда!
***
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
***
Дороги ровной — без извилин,
Погоды ясной — без дождей.
Чтоб ДПС не тормозили.
И верных, преданных друзей!
Чтоб дома ждали с нетерпением,
Чтоб пробок не было вокруг,
Чтобы с прекрасным настроением
Ты за рулем сидел, мой друг!
***
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина,
Меньше кушала бензина.
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы.
***
Не тормозить — давить на газ
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!
Дней светлых, ясных, без дождей,
Дорог, чтоб без ухабин,
Веселья, счастья и деньжат —
Да в глобусном масштабе!
Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие!
Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.
***
Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с полуоборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пожелать хочу всегда держаться верного направления, то есть мчаться навстречу своему счастью, благополучию и заветным мечтам, проезжая мимо неудач и невзгод. Пусть автомобиль будет верным спутником в достижении успеха и реализации жизненных планов.