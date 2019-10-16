Когда Хеллоуин в Украине 2019: дата праздника, традиционные костюмы и вкусные рецепты

В Украине Хэллоуин начали праздновать недавно.

Когда Хеллоуин 2019 празднуется в Украине и мире

Когда празднуют Хэллоуин? День всех святых или Хэллоуин в Украине празднуют 31 октября с 1990-х годов. Традиция чествовать дух умерших родственников пришла к нам из Ирландии, а в США праздник считается одним из самых популярных – наряду с Рождеством.

За кулисами жуткого: что об истории Хэллоуина говорят исследователи

Впервые праздник упоминается еще в 1745 году. Традиция празднования Хэллоуина, по мнению ученых, имеет языческую историю – когда кельты праздновали дни мертвых и жатв (Савин): из-за чередования светлой и темной времен года.

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Савин, предполагают ученые, демонизировали католические монахи в 10-11 веках после принятия Ирландией христианства, которые связывали его с поклонением темным духам.

Во время празднования Хэллоуина ирландские дети надевали страшные маски, чтобы напугать взрослых, выпрашивая таким образом у них конфеты. В руки малышня брала фонарик Джека – тыква с вырезанным лицом и свечой внутри. Интересно, что в 15 веке вместо тыквы использовали репу или брюкву (плоды подешевле).

Фраза, которую произносят юные вымогатели сладкого, «Конфеты или смерть (Trick-or-treat) на самом деле стала легендарной уже в 20 веке: ее впервые начали употреблять с 1934 года в США.

Литературно ее можно перевести как шутка или угощение, указывающие на шутливую угрозу навредить, если хозяин не поделится сладостями.

Фразу сначала вспоминали только на западе Северной Америки, до 1940 года фраза распространилась по всей стране. Сейчас ее используют за пределами США, например в Ирландии и даже в Японии.

В сохранившихся доныне рукописях речь идет о довольно причудливой традиции игр на Хэллоуин. Например, в Шотландии девушки верили, что брошенная через плечо кожура яблока примет форму первой буквы имени суженого. А в легендах про известную кровавую Мэри рассказывают о другом гадании – девушки должны были подойти в темноте к зеркалу и стать к нему спиной. Молодежь верила, что в зеркале можно увидеть лицо суженого или найти смерть.

Традиционные костюмы на Хеллоуин: каким образом напугать

На Хэллоуин традиционными были и остаются классические персонажи фильмов ужасов, например, Дракула, Франкештейн или семейка Адамсов. Переодеваться в пугливые образы впервые начали американские подростки. С тех пор это стало традицией и распространилось по миру.

Люди, которые не хотят тратить лишние средства и время на приобретение костюмов, могут стать на ночь призраками. Для этого достаточно белого пододеяльника и пары ножниц для отверстий для глаз.

В устрашающих образах Хэллоуина преобладают черные и оранжевые цвета – символы ночи и адского огня.

Поклонникам уникальных карнавальных костюмов на Хэллоуин предлагают одеваться в телезвезд, персонажей из комиксов или выбирать что-то из сексуальной тематики.

Тема же костюмов на Хэллоуин остается той же, что и 50 лет назад – нечисть, герои со сверхъестественными силами и мифические персонажи с преимущественно кельтских легенд.

Вкусные рецепты для Хэллоуина в Украине

Хэллоуин в Украине приходится на осеннюю пору года, поэтому на столе обязательно должны быть сезонные фрукты и овощи – яблоки, тыквы, орехи, мед.

В первую очередь Хэллоуин – это праздник для детей, поэтому меню должно быть преимущественно из сладостей.

Самый бюджетный вариант для украинцев – яблоки, политые сиропом. Для этого вам понадобятся только красные яблоки, кухонная печка и сахар/мед. В то же время в Америке сиропом заливают еще и кукурузу, добавляют зефир и мед.

Несколько капризным поклонникам праздника предлагают готовить «обезьяньи орешки» (арахис в кунжуте и со сгущенным молоком), конфеты в форме черепов, тыкв, привидений или зубов Дракулы (обычно это желе), или тыквенные пироги/хлеб.