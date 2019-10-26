День автомобилиста в Украине: история праздника и интересные идеи для подарков

В этом году День водителя будут праздновать завтра, 27 октября.

День автомобилиста и дорожника или, как его еще называют, «День водителя» в 2019 году будут праздновать 27 октября. Этот день – профессиональный праздник не только для водителей, но и для рабочих всей автотранспортной отрасли.

История праздника

День автомобилиста был учрежден в далеком 1980-м году решением президиума Верховного Совета СССР. Тогда же было определено, что День водителя будут отмечать в последнее воскресенье октября. Уже во времена независимой Украины, в 1993 году, было решено сделать профессиональный праздник не только водителей, но и для всех работников сферы. Так был учрежден День автомобилиста и дорожника с сохранением принципа определения даты.

В России, кстати, решили отказаться от подобных попыток «примирить» и объединить две профессии в одном празднике, поэтому сейчас там дорожники и водители празднуют «свой день» в разные даты. В Украине же пришли к выводу, что и те, и другие имеют одинаковое отношение к сфере автоперевозок и автомобильной транспортировки. Поэтому сегодня имеем День автомобилиста и дорожника.

Как поздравить с Днем автомобилиста

В День автомобилиста и дорожника представители профессии поздравляют друг друга с праздником, желая безопасности и спокойствия во время выполнения своих обязанностей, ведь работа на дороге является одной из самых опасных – достаточно лишь посмотреть на ежедневную статистику ДТП. Ну и, конечно, фраза «ни гвоздя, ни жезла!» всегда улучшит настроение водителям, таксистам или дальнобойщикам. Также не лишним будет пожелать меньше пробок, вежливости и уважения на дорогах, что является очень ценными явлениями в XXI веке.

Во времена СССР День автомобилиста праздновали помпезно с вручением различных грамот и застольями. Сейчас масштабные копоративы устраивают только на крупных транспортных предприятиях. При этом, профессиональных водителей становится все больше благодаря увеличению количества автомобилей и доступности к работе (или подработке) в сервисах такси. К тому же, обычные автолюбители в последнее время начали поздравлять друг друга с праздником. Поэтому среди ваших знакомых наверняка есть люди, которых стоит поздравить в этот день.

Идеи для подарков на День автомобилиста

Водителям в этот день принято дарить полезные для работы вещи – коврики, наборы отверток, обложки на автомобильные документы, всевозможные наклейки с прикольными надписями, термокружки и чайники, которые могут работать от прикуривателя, автомобильные сувениры, флешки, USB-адаптеры, видеорегистраторы, прочее.

Все, что несет пользу для машины или улучшает жизнь водителю, станет уместным в качестве подарка в этот день.