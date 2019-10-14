С Покровом Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

УНИАН собрал для Вас поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и картинках.

14 октября отмечается один из церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В этот день принято ходить в церковь и молится о защите от недругов, а незамужним девушкам - об удачном замужестве.

На Покров люди желают друг другу, чтобы Пресвятая Богородица оберегала от невзгод, болезней и печали.

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Когда Покров 2019

Дата праздника неизменна из года в год – это 14 октября. В 2019 году он приходится на понедельник, который будет выходным для украинцев.

Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с этим светлым праздником. А мы Вам в этом поможем, собрав лучшие поздравления в стихах, картинках и прозе с Покровом.

С Покровом Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах, прозе и картинках

***

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

Пусть Мать Божия укрывает Вас своим покровом, и ни одно на земле горе и несчастье не коснется Вас!

***

С Покровом Пресвятой Богородицы тебя,

Желаю мира и добра,

Святая будет за плечом,

Теплом наполнит она дом!

***

Поздравляю с благодатным, светлым праздником Покровы Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее!

***

Пусть в светлый праздник дня Покрова

Оберегает Божья мать

От бед пустых, от сквернослова,

Пусть будет Божья благодать.

И пусть судьба станет прекрасной,

Не чёрно-белой, а цветной,

И заиграет в ярких красках

Вся жизнь, прожитая тобой.

***

Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает Богородица, отводя лихо и скверну от Вашей жизни!

***

Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

***

Пусть Покров пресвятой Богородицы принесёт чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом, желаю жить праведно и счастливо, желаю доброты в сердцах и веры в душе, желаю благополучия в семье и мира в доме.