С Покровом Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
14 октября отмечается один из церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В этот день принято ходить в церковь и молится о защите от недругов, а незамужним девушкам - об удачном замужестве.
На Покров люди желают друг другу, чтобы Пресвятая Богородица оберегала от невзгод, болезней и печали.
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Когда Покров 2019
Дата праздника неизменна из года в год – это 14 октября. В 2019 году он приходится на понедельник, который будет выходным для украинцев.
Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с этим светлым праздником. А мы Вам в этом поможем, собрав лучшие поздравления в стихах, картинках и прозе с Покровом.
С Покровом Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах, прозе и картинках
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Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
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Пусть Мать Божия укрывает Вас своим покровом, и ни одно на земле горе и несчастье не коснется Вас!
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С Покровом Пресвятой Богородицы тебя,
Желаю мира и добра,
Святая будет за плечом,
Теплом наполнит она дом!
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Поздравляю с благодатным, светлым праздником Покровы Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее!
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Пусть в светлый праздник дня Покрова
Оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.
И пусть судьба станет прекрасной,
Не чёрно-белой, а цветной,
И заиграет в ярких красках
Вся жизнь, прожитая тобой.
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Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает Богородица, отводя лихо и скверну от Вашей жизни!
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Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.
Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!
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Пусть Покров пресвятой Богородицы принесёт чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом, желаю жить праведно и счастливо, желаю доброты в сердцах и веры в душе, желаю благополучия в семье и мира в доме.