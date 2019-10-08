День юриста: история, поздравления в стихах и картинках

8 октября - День юриста - ежегодный праздник, в который мы поздравляем всех юристов в Украине независимо от сферы их профессиональной деятельности.

Сегодня, 8 октября, отмечается профессиональный праздник День юриста в Украине.

В День юриста 2019 поздравления в первую очередь адресованы всем сотрудникам, работающим в юридических и кадровых отделах, адвокатских и нотариальных конторах, а также:

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юрисконсульты;

судьи и мировые судьи;

адвокаты,

правозащитники;

прокуроры.

Праздник отмечают и те, кто выбрал юридическое образование, но не работает по профилю. Многие сотрудники правоохранительных органов также имеют юридическое образование, поэтому могут заслуженно принимать поздравления.

День юриста: история праздника

Зарождение юриспруденции произошло еще в Древнем Риме. Слово «юрист» произошло от латинского слова jus — право. Первыми юристами, специалистами, обеспечивающими функционирование правовой системы, считаются римские жрецы-понтифики. В Коллегии понтификов заложили основы правового регулирования общественной жизни и давали компетентные юридические советы. Спустя несколько веков юриспруденция сформировалась как наука. Сейчас юриспруденция включает всю судебную систему, знания о законах и правовых нормах и способы контроля их четкого выполнения.

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Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Учрежден праздник был указом президента Украины Леонида Кучмы. День для праздника был выбран не случайно — считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Русская правда.

Отметим, что не во всех странах есть такой профессиональный праздник. К примеру, в США нет Дня юриста. Зато есть праздник День права (англ. Law Day), и отмечается он 1 мая.

Фемида — общепризнанный символ правосудия. Чаще всего ее изображают с завязанными глазами, в руках она держит меч и весы. Весы — древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешиваются добро и зло. Меч символизирует воздаяние и духовную силу. Повязка символизирует беспристрастие.

С Днем юриста 2019: поздравления, стихи, открытки

Самый простой и абсолютно бесплатный подарок юристу – это поздравления с Днем юриста: в прозе, стихах или смс.

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Нервы как из камня

чистое совести

В спорах всегда прав

Знает хорошо римское право

Сердце отзывчиво. Руки чистые.

Коньяка налить юристам!

***

Вы работаете, юристы, стойко,

Вы храните честь своих клиентов,

Вы знаете, как сделать все законно,

Юристы, вы достойны комплиментов! С праздником!

***

На страже закона всю жизнь,

В сложных и нелегких делах

Найдете вы правильный ход,

Защитите всегда правых.

С Днем юриста Украины!

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Всех юридических моментов

Обязан ты каноны знать,

В работе — не до сантиментов,

— Ты должен соглашения оформлять.

И поэтому тебе желаем

Чаще все же отдыхать,

Мы с днем ​​юриста поздравляем,

Желаем дальше процветать!

***

От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

***

Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

***

От всей души поздравляю с Днём юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

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