День юриста: история, поздравления в стихах и картинках
Сегодня, 8 октября, отмечается профессиональный праздник День юриста в Украине.
В День юриста 2019 поздравления в первую очередь адресованы всем сотрудникам, работающим в юридических и кадровых отделах, адвокатских и нотариальных конторах, а также:
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юрисконсульты;
судьи и мировые судьи;
адвокаты,
правозащитники;
прокуроры.
Праздник отмечают и те, кто выбрал юридическое образование, но не работает по профилю. Многие сотрудники правоохранительных органов также имеют юридическое образование, поэтому могут заслуженно принимать поздравления.
День юриста: история праздника
Зарождение юриспруденции произошло еще в Древнем Риме. Слово «юрист» произошло от латинского слова jus — право. Первыми юристами, специалистами, обеспечивающими функционирование правовой системы, считаются римские жрецы-понтифики. В Коллегии понтификов заложили основы правового регулирования общественной жизни и давали компетентные юридические советы. Спустя несколько веков юриспруденция сформировалась как наука. Сейчас юриспруденция включает всю судебную систему, знания о законах и правовых нормах и способы контроля их четкого выполнения.
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Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Учрежден праздник был указом президента Украины Леонида Кучмы. День для праздника был выбран не случайно — считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Русская правда.
Отметим, что не во всех странах есть такой профессиональный праздник. К примеру, в США нет Дня юриста. Зато есть праздник День права (англ. Law Day), и отмечается он 1 мая.
Фемида — общепризнанный символ правосудия. Чаще всего ее изображают с завязанными глазами, в руках она держит меч и весы. Весы — древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешиваются добро и зло. Меч символизирует воздаяние и духовную силу. Повязка символизирует беспристрастие.
С Днем юриста 2019: поздравления, стихи, открытки
Самый простой и абсолютно бесплатный подарок юристу – это поздравления с Днем юриста: в прозе, стихах или смс.
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Нервы как из камня
чистое совести
В спорах всегда прав
Знает хорошо римское право
Сердце отзывчиво. Руки чистые.
Коньяка налить юристам!
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Вы работаете, юристы, стойко,
Вы храните честь своих клиентов,
Вы знаете, как сделать все законно,
Юристы, вы достойны комплиментов! С праздником!
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На страже закона всю жизнь,
В сложных и нелегких делах
Найдете вы правильный ход,
Защитите всегда правых.
С Днем юриста Украины!
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Всех юридических моментов
Обязан ты каноны знать,
В работе — не до сантиментов,
— Ты должен соглашения оформлять.
И поэтому тебе желаем
Чаще все же отдыхать,
Мы с днем юриста поздравляем,
Желаем дальше процветать!
***
От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
***
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.
***
От всей души поздравляю с Днём юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
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