Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечается, традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

Праздник Успения Богородицы совпадает с окончанием строгого Успенского поста.

В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы называют Первая Пречистая. В этот день заканчивается Успенский пост.

УНИАН расскажет Вам об истории, традициях, приметах и запретах в этот праздник.

Успение Пресвятой Богородицы: когда празднуют, дата

Успение Пресвятой Богородицы – непереходящий праздник, то есть каждый год отмечается в одну и ту же дату - 28 августа, в 2019 году это среда.

Этот праздник посвященный окончанию земной жизни (успению) Девы Марии, матери Иисуса Христа.

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Традиции праздника Успения

По традиции, в этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице, и молятся у ее иконы.

Ко дню Успения Богородицы наши предки устраивали праздник собранного урожая. В этот день происходили проводы лета — встреча осени — первые "осенины". Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивался праздник тем, что в этот вечер в избах впервые "вздували огонь" — зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете.

Хозяйки этот день посвящают консервации овощей и фруктов – солят капусту, огурцы, помидоры и другие овощи, а также варят компоты и варенье. Кроме того, на Успение Пресвятой Богородицы собирают урожай.

Также этот праздник – хорошее время для сватовства.

Праздник Успения Богородицы совпадает с окончанием строгого Успенского поста, то есть в этот день можно начинать питаться разнообразной пищей.

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Что нельзя делать на Успение:

- ругаться и ссориться;

- браться за работу, связанную с нарезкой ­– категорически не разрешается пользоваться ножом и другими колющими и режущими предметами. Хлеб, например, нужно ломать;

- ходить босиком, так как роса символизирует слезы по смерти Богородицы. При этом обувь нужно подбирать максимально удобную, поскольку мозоли могут накликать неудачи на ваш жизненный путь;

- молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу;

- варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;

- разводить огонь – так можно привлечь напасть;

- устраивать шумные гуляния.

О чем молятся перед иконой Пресвятой Богородицы

Перед иконой Пресвятой Богородицы молятся о помощи принятии правильного решения, защите от болезней и сглаза, от страха перед физической смертью, об укреплении веры.

Приметы на Успение

Хорошая погода в этот праздник – к прохладному бабьему лету

На Успение Пресвятой Богородицы на небе увидеть радугу – к теплой осени

Много паутины - зима будет малоснежной и морозной

Если до Успения девушка не присмотрела жениха – еще год будет сидеть в девках