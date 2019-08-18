Яблочный Спас 2019: когда, традиции, приметы, что святят и что нельзя делать в этот праздник
В августе отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас – второй в череде трех спасов. Он приходится на 19-ое число.
В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.
Второй Спас 2019: когда
Яблочный Спас — непереходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в один и тот же день - 19 августа.
Яблочный Спас: традиции праздника
Утром в этот праздник, 19 августа, отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.
При этом нарвать плоды, которые потом освятят в церкви, обычно просили детей: "Дитяча рука ще не согрiшила, тому Iсусиковi вона мила".
Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится.
Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах покойных: после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть усопших.
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Что святят в церкви на Яблочный Спас:
- яблоки и другие фрукты — символ урожая, а также выпечку с фруктами;
- хлеб — символ семьи;
- соль;
- хрен;
- мед;
- цветы;
- колосья пшеницы.
При этом ни в коем случает нельзя класть в корзину для освящения в церкви алкоголь и мясные продукты.
Яблочный Спас: что нельзя делать на этот праздник:
- выполнять любую работу по дому;
- прогонять насекомых и убивать их;
- ругаться и ссориться;
- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;
- до Второго Спаса нельзя есть яблоки: иначе, если в семье умер ребенок, на том свете он в этот день останется без гостинца;
- есть непостные продукты, ведь Яблочный Спас приходится на Успенский пост.
Второй Спас: приметы в этот день
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Если на руку сядут две мухи одновременно – человека ждет удача
Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной
Если не есть яблок до Второго Спаса, а потом 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется
Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым