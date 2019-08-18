Яблочный Спас 2019: когда, традиции, приметы, что святят и что нельзя делать в этот праздник

На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим. Этот фрукт символизирует плодородие и благополучие в семье.

В августе отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас – второй в череде трех спасов. Он приходится на 19-ое число.

В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.

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Яблочный Спас — непереходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в один и тот же день - 19 августа.

Яблочный Спас: традиции праздника

Утром в этот праздник, 19 августа, отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

При этом нарвать плоды, которые потом освятят в церкви, обычно просили детей: "Дитяча рука ще не согрiшила, тому Iсусиковi вона мила".

Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится.

Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах покойных: после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть усопших.

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Что святят в церкви на Яблочный Спас:

- яблоки и другие фрукты — символ урожая, а также выпечку с фруктами;

- хлеб — символ семьи;

- соль;

- хрен;

- мед;

- цветы;

- колосья пшеницы.

При этом ни в коем случает нельзя класть в корзину для освящения в церкви алкоголь и мясные продукты.

Яблочный Спас: что нельзя делать на этот праздник:

- выполнять любую работу по дому;

- прогонять насекомых и убивать их;

- ругаться и ссориться;

- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

- до Второго Спаса нельзя есть яблоки: иначе, если в семье умер ребенок, на том свете он в этот день останется без гостинца;

- есть непостные продукты, ведь Яблочный Спас приходится на Успенский пост.

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