Успение Пресвятой Богородицы: дата, традиции, о чем просить перед иконой и что нельзя делать в этот праздник

Успение Пресвятой Богородицы по православному календарю отмечают в среду, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста (14-27 августа).

28 августа 2019 года православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы.

УНИАН расскажет Вам, когда Успение Богородицы 2019, как его отмечает, зачем молиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы

28 августа православная церковь воспоминает кончину (Успение) Божией Матери. Но этот праздник не только печальный из-за окончания жизненного пути Богородицы, но и радостный – ведь она воссоединилась со своим сыном Иисусом Христом.

За три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил ее о близкой кончине. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Господу.

Апостол Фома не успел на погребение Богородицы, поэтому ему после ее успения разрешили войти в пещеру-гробницу. Но там он не обнаружил тела Богородицы. Это объяснили тем, что Господь забрал тело Марии на небо.

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Почему праздник называется Успением

Слово «успение» означает сон. Многие верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что нет конечной смерти и страха перед ней. То есть существует жизнь на Земле в физическом теле, а также жизнь после этого.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции

Праздник Успения Богородицы совпадает с окончанием строгого Успенского поста. В этот день можно начинать питаться разнообразной пищей, но только если 28 августа не приходится на среду или пятницу. Если этот так, следует подождать еще один день.

По традиции, в этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице, и молятся у ее иконы.

С Успения начинается заготовка различных припасов на зиму. С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.

Также доброй традицией у наших предков было на Успение заниматься засолением на зиму капусты, огурцов, помидоров и других овощей.

О чем молятся у иконы Успения Пресвятой Богородицы

Икона "Успение Пресвятой Богородицы" считается очень сильной – перед ней просят о защите детей и взрослых от болезней и сглаза, о помощи в принятии правильного решения, в сложных проблемных вопросах. Также именно этот образ помогает достойно пройти свой земной путь и преодолеть страх перед смертью.

Перед этим образом молятся о:

- ее защите и покровительстве;

- излечении от различных недугов;

- избавлении страха перед смертью;

- укреплении христианской веры.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

В этот церковный праздник запрещено:

- заниматься работой по дому – убирать, стирать, шить;

- брать в руки режущие предметы, хлеб, например, ломают руками;

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- варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;

- устраивать шумные гуляния;

- ругаться и ссориться;

- желать кому-либо зла – оно непременно вернется к вам;

- разводить огонь – так можно привлечь напасть;

- ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни;

- молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, дабы не испортить судьбу.

Народные приметы на Успение

Если в этот день появилась радуга на небе — осень будет теплой

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной

Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей