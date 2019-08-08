День альпиниста – поздравления, анекдоты и лучшие фильмы про альпинистов
Ежегодно 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста - праздник, который объединяет всех настоящих мужчин и твердых духом женщин.
История Дня альпинизма
Международный день альпинизма появился благодаря двум швейцарцам, которые первыми сумели покорить самый высокую точку Альп – вершину Монблан. Это были врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма. Высота этой горы составляла 4810 метров.
Попыток покорить вершину Альп было огромное количество, и почти все они заканчивались трагическими неудачами. И только 8 августа 1786 года это удалось сделать двум смельчакам.
И именно с тех пор все любители покорения гор отмечают Международный день альпинизма 8 августа.
Виды альпинизма
Скалолазание - восхождение обычно проходит там, где нет снега и льда. Высоты небольшие, кислородного голодания нет. Можно с собой не брать много теплых вещей и отправляться в легкой скальной обуви.
Скально-ледовые - это комбинированные восхождения, во время которых нужно уметь передвигаться по скалам, снегу и льду. В таких маршрутах есть ночевки, темп передвижения невысокий из-за большого количества снаряжения.
Высотный альпинизм - это покорение вершин от 6500 метров над уровнем моря. Этим видом занимаются немногие, только профессионалы. На высоте 8 километров - так называемая зона смерти - находиться долго без кислородного оборудования невозможно.
Big Wall - это американский термин, обозначающий прохождение больших стен протяженностью километр и более. У этих восхождений довольно сложные маршруты.
Отдельно альпинисты могут заниматься ледолазанием - это соревнования, суть которых заключается в преодолении ледяных стен.
Также сейчас выделяют промышленный альпинизм - это технология высотных работ, при которой рабочее место достигается подъемом или спуском по веревке.
Традиции на День альпиниста
Традиционно в праздник посвященный альпинизму проходит множество тематических мероприятий. Проводят масштабные спортивные соревнования по скалолазанию и туристические слеты, на которых спортсмены показывают свое мастерство. Кроме того, Международная ассоциация альпинистов организовывает конференции. Отличившимся представителям этой отрасли руководство вручает грамоты, медали, дипломы и премии.
Альпинисты отмечают свой праздник чаще всего на корпоративах в кругу коллектива, либо же за праздничными столами с друзьями, родными и близкими. 8 августа для виновников торжества звучат самые искреннее и добрые пожелания.
Скалы Украины, которые может преодолеть каждый
Над южным Бугом - красивые скалы в Николаевской области между городами Первомайск и Южноукраинск. Скалистые выступы здесь тянутся 20-30 километров. Кстати, здесь расположен природный парк "Бугский Гард", который входит в 7 чудес Украины.
Скалы Довбуша - скалы названы в честь украинского Робин Гуда - Олексы Довбуша. Это не только памятник природы, но и истории. Местам они возвышаются на 80 метров. Здесь вы найдете уникальные древние лестницы, комнаты-пещеры, колодцы и тому подобное.
Скала Белый камень – 30-метровая скала Белый Камень, расположенная в Карпатах, является местом паломничества для альпинистов. Для скалолазов здесь проложено сразу несколько маршрутов.
Художественные фильмы про альпинистов
1967 года - "Вертикаль" (СССР) с Владимиром Высоцким
1993 года - "Скалолаз» (США) с Сильвестром Сталлоне
1997 года - "Семь лет в Тибете» (США) с Брэдом Питтом
2007 года - «В диких условиях» (США)
2011 года - 127 часов (США, Великобритания)
2010 года - Путь (США)
Поздравления с Днем альпиниста
Кто жизнь свою не мыслит без подъемов,
Без риска и адреналина каждый день,
Для тех, кто горы мира покоряет,
Кому препятствие преодолеть не лень.
Я вам желаю ясных дней погожих,
Чтобы страховка вас не подвела,
Чтобы фортуна никогда не отвернулась,
Чтоб жизнь к победам вас всегда вела.
***
Скала зовет! Берите новые вершины.
Стремитесь ввысь, к полету стаи птиц.
Пусть яркий всплеск адреналина
Не покидает сильных крепких мышц.
Пусть горы ждут гостеприимно,
Пусть дарит взрыв эмоций высота,
Да будет эта страсть только взаимной,
И дарит сил природы красота!
***
Альпинизм — не просто хобби,
Это образ жизни ваш.
В праздник вам побед желаю,
Горы брать на абордаж.
Пусть «страховка» не подводит,
Будет рядом верный друг,
В сердце пусть азарт искрится,
Тело не берет недуг.
Приколы про альпинистов
Курс обучения альпиниста состоит из трех частей:
- Научиться подниматься на вершину.
- Научиться спускаться с горы.
- И научиться ходить на костылях.
***
Альпинисты - как яйца - либо крутые, либо всмятку.
***
В древней Спарте сорвавшиеся с горы альпинисты автоматически приравнивались к некрасивым мальчикам.
***
Двое альпинистов ползут по Эвересту. Один другому:
- Товарищ, долго нам ещё карабкаться?
- А вы видите во-о-о-н ту базу?
- Нет.
- Тогда долго.