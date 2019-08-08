День альпиниста – поздравления, анекдоты и лучшие фильмы про альпинистов

Международный день альпинизма появился благодаря двум швейцарцам, которые первыми сумели покорить самый высокую точку Альп – вершину Монблан.

Ежегодно 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста - праздник, который объединяет всех настоящих мужчин и твердых духом женщин.

История Дня альпинизма

Международный день альпинизма появился благодаря двум швейцарцам, которые первыми сумели покорить самый высокую точку Альп – вершину Монблан. Это были врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма. Высота этой горы составляла 4810 метров.

Попыток покорить вершину Альп было огромное количество, и почти все они заканчивались трагическими неудачами. И только 8 августа 1786 года это удалось сделать двум смельчакам.

И именно с тех пор все любители покорения гор отмечают Международный день альпинизма 8 августа.

Виды альпинизма

Скалолазание - восхождение обычно проходит там, где нет снега и льда. Высоты небольшие, кислородного голодания нет. Можно с собой не брать много теплых вещей и отправляться в легкой скальной обуви.

Скально-ледовые - это комбинированные восхождения, во время которых нужно уметь передвигаться по скалам, снегу и льду. В таких маршрутах есть ночевки, темп передвижения невысокий из-за большого количества снаряжения.

Высотный альпинизм - это покорение вершин от 6500 метров над уровнем моря. Этим видом занимаются немногие, только профессионалы. На высоте 8 километров - так называемая зона смерти - находиться долго без кислородного оборудования невозможно.

Big Wall - это американский термин, обозначающий прохождение больших стен протяженностью километр и более. У этих восхождений довольно сложные маршруты.

Отдельно альпинисты могут заниматься ледолазанием - это соревнования, суть которых заключается в преодолении ледяных стен.

Также сейчас выделяют промышленный альпинизм - это технология высотных работ, при которой рабочее место достигается подъемом или спуском по веревке.

Традиции на День альпиниста

Традиционно в праздник посвященный альпинизму проходит множество тематических мероприятий. Проводят масштабные спортивные соревнования по скалолазанию и туристические слеты, на которых спортсмены показывают свое мастерство. Кроме того, Международная ассоциация альпинистов организовывает конференции. Отличившимся представителям этой отрасли руководство вручает грамоты, медали, дипломы и премии.

Альпинисты отмечают свой праздник чаще всего на корпоративах в кругу коллектива, либо же за праздничными столами с друзьями, родными и близкими. 8 августа для виновников торжества звучат самые искреннее и добрые пожелания.

Скалы Украины, которые может преодолеть каждый

Над южным Бугом - красивые скалы в Николаевской области между городами Первомайск и Южноукраинск. Скалистые выступы здесь тянутся 20-30 километров. Кстати, здесь расположен природный парк "Бугский Гард", который входит в 7 чудес Украины.

Скалы Довбуша - скалы названы в честь украинского Робин Гуда - Олексы Довбуша. Это не только памятник природы, но и истории. Местам они возвышаются на 80 метров. Здесь вы найдете уникальные древние лестницы, комнаты-пещеры, колодцы и тому подобное.

Скала Белый камень – 30-метровая скала Белый Камень, расположенная в Карпатах, является местом паломничества для альпинистов. Для скалолазов здесь проложено сразу несколько маршрутов.

Художественные фильмы про альпинистов

1967 года - "Вертикаль" (СССР) с Владимиром Высоцким

1993 года - "Скалолаз» (США) с Сильвестром Сталлоне

1997 года - "Семь лет в Тибете» (США) с Брэдом Питтом

2007 года - «В диких условиях» (США)

2011 года - 127 часов (США, Великобритания)

2010 года - Путь (США)

Поздравления с Днем альпиниста

Кто жизнь свою не мыслит без подъемов,

Без риска и адреналина каждый день,

Для тех, кто горы мира покоряет,

Кому препятствие преодолеть не лень.

Я вам желаю ясных дней погожих,

Чтобы страховка вас не подвела,

Чтобы фортуна никогда не отвернулась,

Чтоб жизнь к победам вас всегда вела.

***

Скала зовет! Берите новые вершины.

Стремитесь ввысь, к полету стаи птиц.

Пусть яркий всплеск адреналина

Не покидает сильных крепких мышц.

Пусть горы ждут гостеприимно,

Пусть дарит взрыв эмоций высота,

Да будет эта страсть только взаимной,

И дарит сил природы красота!

***

Альпинизм — не просто хобби,

Это образ жизни ваш.

В праздник вам побед желаю,

Горы брать на абордаж.

Пусть «страховка» не подводит,

Будет рядом верный друг,

В сердце пусть азарт искрится,

Тело не берет недуг.

Приколы про альпинистов

Курс обучения альпиниста состоит из трех частей:

- Научиться подниматься на вершину.

- Научиться спускаться с горы.

- И научиться ходить на костылях.

***

Альпинисты - как яйца - либо крутые, либо всмятку.

***

В древней Спарте сорвавшиеся с горы альпинисты автоматически приравнивались к некрасивым мальчикам.

***

Двое альпинистов ползут по Эвересту. Один другому:

- Товарищ, долго нам ещё карабкаться?

- А вы видите во-о-о-н ту базу?

- Нет.

- Тогда долго.