День Владимира 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

В Украине День Владимира, в честь святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.

28 июля в Украине отмечают праздник Владимира Великого и день Крещения Киевской Руси.

В Украине День Владимира, в честь святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.

История праздника день святого Владимира

Этот день связывали с князем Владимиром, которого в ряде источников называют не иначе как Владимир Красное Солнышко.

День ангела Владимира мы отмечаем в великий праздник - День Крещения Руси. Именно со святым князем Владимиром Великим, который стал покровителем для всех мужчин с этим именем, связан праздник.

Князь Киевский Владимир Святославович, внук Ольги, родился около 960 года. Он был князем в Новгороде, но, опасаясь коварных замыслов старшего брата - захватить все земли русские, бежал к варягам. А через два года вернулся с женой и пошел войной на Киев. Владимир в 978 году стал обладателем Киевского государства. Он вел успешные войны с соседями, присоединяя новые земли.

В 988 году князь Владимир, сын Святослава, принял историческое решение о крещении Руси, крестился сам, с женой и боярами. При крещении он получил имя Василий. А за действо, которое состоялось в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Большим».

Владимир имеет очень важную роль в крещении Киевской Руси. Князь Владимир не только сам обратился в христианство, но и поспособствовал тому, что христианство стало государственной религией Киевской Руси.

После своего крещения Владимир приказал киевлянам креститься, а языческих идолов сбросить в Днепр. Место, где были крещены дети Владимира Великого в Киеве, до сих пор называется Крещатиком.

Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и Смоленска, Полоцка и Турова, Пскова, Луцка, Владимира-Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и других городов.

По приказу князя построили немало храмов, в частности Десятинную церковь в Киеве.

На Владимира существует такая примета:

«На Владимира - Красное Солнышко оно приобретает ярко-красного цвета. Листья на деревьях начинают приобретать осенней окраски. Первой начинает желтеть липа».

Поздравления на день ангела Владимира

Владимир — так великих называли,

И в имени звучит событий мощь.

И пусть Володей в детстве тебя звали,

Ты и сейчас откликнуться не прочь.

Владимир, будешь князь ты или рыцарь,

Тебе любой поступок по плечу.

Ты справедливый, гордый и открытый.

Ты не допустишь в сердце свое тьму!

Владимир, всех я благ тебе желаю,

Успехов и свершений впереди.

И поражений, горестей не зная,

Всегда вперед к мечте своей идти!

***

Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде —

Всё, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.

Во всём тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

***

Владимир — владеющий миром,

Тебе это имя подходит,

Быть нужным, успешным, счастливым

Желаю тебе на все годы.

Пусть радость, любовь и достаток

Твой дом никогда не покинут,

Жизнь будет вкусней шоколада

И красочнее, чем картина!

Вова, поздравляю тебя и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, весёлым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всём и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

В твой День Рождения, Владимир, желаю тебе стать самым настоящим властителем всего мира, ну или же небольшой его части, которая тебе приглянется больше всего. С праздником и пусть все твои мечты сбудутся так, как ты сам того желаешь и никак иначе.

Владимир дорогой, я тебя поздравлю и от души желаю тебе великих жизненных побед, отважных и добрых поступков, уважения и счастья и удачи. Пусть твои желания исполняются, пусть в доме твоём горит огонёк любви и понимания, пусть в душе всегда живёт радость и отрада.

Открытки на день святого Владимира