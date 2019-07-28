День Владимира 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе
28 июля в Украине отмечают праздник Владимира Великого и день Крещения Киевской Руси.
В Украине День Владимира, в честь святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.
История праздника день святого Владимира
Этот день связывали с князем Владимиром, которого в ряде источников называют не иначе как Владимир Красное Солнышко.
День ангела Владимира мы отмечаем в великий праздник - День Крещения Руси. Именно со святым князем Владимиром Великим, который стал покровителем для всех мужчин с этим именем, связан праздник.
Князь Киевский Владимир Святославович, внук Ольги, родился около 960 года. Он был князем в Новгороде, но, опасаясь коварных замыслов старшего брата - захватить все земли русские, бежал к варягам. А через два года вернулся с женой и пошел войной на Киев. Владимир в 978 году стал обладателем Киевского государства. Он вел успешные войны с соседями, присоединяя новые земли.
В 988 году князь Владимир, сын Святослава, принял историческое решение о крещении Руси, крестился сам, с женой и боярами. При крещении он получил имя Василий. А за действо, которое состоялось в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Большим».
Владимир имеет очень важную роль в крещении Киевской Руси. Князь Владимир не только сам обратился в христианство, но и поспособствовал тому, что христианство стало государственной религией Киевской Руси.
После своего крещения Владимир приказал киевлянам креститься, а языческих идолов сбросить в Днепр. Место, где были крещены дети Владимира Великого в Киеве, до сих пор называется Крещатиком.
Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и Смоленска, Полоцка и Турова, Пскова, Луцка, Владимира-Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и других городов.
По приказу князя построили немало храмов, в частности Десятинную церковь в Киеве.
На Владимира существует такая примета:
«На Владимира - Красное Солнышко оно приобретает ярко-красного цвета. Листья на деревьях начинают приобретать осенней окраски. Первой начинает желтеть липа».
Поздравления на день ангела Владимира
Владимир — так великих называли,
И в имени звучит событий мощь.
И пусть Володей в детстве тебя звали,
Ты и сейчас откликнуться не прочь.
Владимир, будешь князь ты или рыцарь,
Тебе любой поступок по плечу.
Ты справедливый, гордый и открытый.
Ты не допустишь в сердце свое тьму!
Владимир, всех я благ тебе желаю,
Успехов и свершений впереди.
И поражений, горестей не зная,
Всегда вперед к мечте своей идти!
***
Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде —
Всё, Владимир, о тебе!
Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.
Во всём тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!
***
Владимир — владеющий миром,
Тебе это имя подходит,
Быть нужным, успешным, счастливым
Желаю тебе на все годы.
Пусть радость, любовь и достаток
Твой дом никогда не покинут,
Жизнь будет вкусней шоколада
И красочнее, чем картина!
Вова, поздравляю тебя и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, весёлым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всём и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.
В твой День Рождения, Владимир, желаю тебе стать самым настоящим властителем всего мира, ну или же небольшой его части, которая тебе приглянется больше всего. С праздником и пусть все твои мечты сбудутся так, как ты сам того желаешь и никак иначе.
Владимир дорогой, я тебя поздравлю и от души желаю тебе великих жизненных побед, отважных и добрых поступков, уважения и счастья и удачи. Пусть твои желания исполняются, пусть в доме твоём горит огонёк любви и понимания, пусть в душе всегда живёт радость и отрада.