День Ольги 2019: лучшие поздравления в стихах, картинках и прозе
Именины Ольги – довольно популярный праздник в нашей стране, поскольку это — одно из распространенных имен в Украине.
УНИАН расскажет Вам о значении этого имени, истории и традициях Дня ангела Ольги.
День Ольги: когда празднуется, дата
День ангела Ольги по церковному календарю каждый год отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это — день ее смерти.
Именины Ольги
Помимо 24 июля, Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.
Значение имени Ольга
Имя Ольга заимствовано из скандинавских языков, происходит от имени Хельга, что в переводе означает «святая», «священная», «светлая», «ясная», «мудрая».
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Совместимость имени Ольга
Отличная пара для Оли: Анатолий, Вадим, Виктор, Владислав, Илья, Захар, Лев, Олег, Руслан, Сергей, Степан, Семен.
Ольгам лучше не оформлять отношения с избранниками с именами: Денис, Игорь, Константин, Николай.
День Ольги: традиции праздника
По православным традициям, в день Ольги нужно молиться об утешении вдов, а также об укреплении веры новоиспеченных христиан.
Также считается, что Святая Ольга помогает уберечь себя и родных от бед и невзгод. А молитва перед ее иконой поможет молодым девушкам удачно выйти замуж.
По традиции, в церквях в этот день, 24 июля, проводят праздничные службы в память о святой Ольге.
Поздравления с Днем Ольги в стихах и картинках
***
Все сердца мужчин до боли,
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует,
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука,
Знаком счастья и добра.
***
Солнце ясными лучами в вышине
Освещает, Ольга, путь тебе,
Пусть успеха твоего не рвется нить,
Чтобы в радости и счастье долго жить!
***
Будь здоровой, Олечка!
Будь счастливой, Олечка!
Чтобы бед – нисколечко,
Чтоб мечты – сбылись.
Чтоб любить – до донышка,
Чтоб смеялось солнышко
И желанной долюшкой
Обернулась жизнь!
***
Оля, Олечка родная,
В этот день тебе желаю
Быть любимой и любить,
И красавицею слыть!
Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, открытках, картинках
***
С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:
О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,
Л — любимой, лучезарной, ласковой,
Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.
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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была солнечной, светлой, радостной, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере!
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Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Милая Оленька, поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда — тёплых капелек дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и неотразимой.