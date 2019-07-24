День Ольги 2019: лучшие поздравления в стихах, картинках и прозе

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Именины Ольги – довольно популярный праздник в нашей стране, поскольку это — одно из распространенных имен в Украине.

УНИАН расскажет Вам о значении этого имени, истории и традициях Дня ангела Ольги.

День Ольги: когда празднуется, дата

День ангела Ольги по церковному календарю каждый год отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это — день ее смерти.

Именины Ольги

Помимо 24 июля, Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

Значение имени Ольга

Имя Ольга заимствовано из скандинавских языков, происходит от имени Хельга, что в переводе означает «святая», «священная», «светлая», «ясная», «мудрая».

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Совместимость имени Ольга

Отличная пара для Оли: Анатолий, Вадим, Виктор, Владислав, Илья, Захар, Лев, Олег, Руслан, Сергей, Степан, Семен.

Ольгам лучше не оформлять отношения с избранниками с именами: Денис, Игорь, Константин, Николай.

День Ольги: традиции праздника

По православным традициям, в день Ольги нужно молиться об утешении вдов, а также об укреплении веры новоиспеченных христиан.

Также считается, что Святая Ольга помогает уберечь себя и родных от бед и невзгод. А молитва перед ее иконой поможет молодым девушкам удачно выйти замуж.

По традиции, в церквях в этот день, 24 июля, проводят праздничные службы в память о святой Ольге.

Поздравления с Днем Ольги в стихах и картинках

***

Все сердца мужчин до боли,

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует,

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука,

Знаком счастья и добра.

***

Солнце ясными лучами в вышине

Освещает, Ольга, путь тебе,

Пусть успеха твоего не рвется нить,

Чтобы в радости и счастье долго жить!

***

Будь здоровой, Олечка!

Будь счастливой, Олечка!

Чтобы бед – нисколечко,

Чтоб мечты – сбылись.

Чтоб любить – до донышка,

Чтоб смеялось солнышко

И желанной долюшкой

Обернулась жизнь!

***

Оля, Олечка родная,

В этот день тебе желаю

Быть любимой и любить,

И красавицею слыть!

Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, открытках, картинках

***

С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:

О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,

Л — любимой, лучезарной, ласковой,

Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была солнечной, светлой, радостной, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере!

***

Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

***

Милая Оленька, поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда — тёплых капелек дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и неотразимой.