День бухгалтера в Украине: оригинальные поздравления и открытки
Ежегодно 16 июля все бухгалтера и аудиторы в Украине отмечают свой профессиональный праздник – День бухгалтера. Именно в этот день в 1999 году Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
До 2004 года в Украине День бухгалтера отмечался неофициально. Но со временем власти взглянули на него по-новому и День бухгалтера был официально учрежден. А с прошлого года этот праздник в Украине называется – День бухгалтера и аудитора. В 2018-м он был переименован указом президента.
История профессии
Профессия бухгалтера является давней, по разным оценкам ей около 6 тысяч лет. Первые бухгалтеры появились еще в древнем Египте, тогда они занимались счетоводством и сбором налогов.
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В то же время отцом бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пачоли. Еще в XV веке в его труде "Все об арифметике" были описаны основные принципы бухгалтерии как науки. Книгу Пачоли опубликовали 10 ноября 1494 года. К этой дате приурочили Международный день бухгалтера.
Интересные факты о бухгалтерии
- У бухгалтеров есть свой международный герб. На нем изображено солнце (намек на то, что учет – это светоч хозяйственной деятельности), веса (имеют в виду баланс), кривая Бернулли (непрерывность и бесконечность учета). Автор герба бухгалтеров французский ученый Жан Батист Дюмарше.
- Девиз бухгалтерского дела звучит как "Наука, доверие, независимость!".
- Среди бухгалтеров во всем мире 85% – женщины. Такая статистика объясняется довольно монотонной работой, которая требует усидчивости и сосредоточенности.
- Самого главного чикагского преступного босса Аль Капоне смогли посадить за решетку благодаря бухгалтерам. Его подозревали во многих преступлениях, начиная от незаконной торговли алкоголем и заканчивая убийствами, однако смогли арестовать и посадить в тюрьму лишь за уклонение от уплаты налогов.
Поздравления и открытки с Днем бухгалтера
Не забудьте в этот день поздравить знакомых и коллег с Днем бухгалтера. Полезными здесь станут интересные открытки и теплые слова.
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У бухгалтера работа, что ни цифра, то забота:
НДС считать и зарплату всем раздать,
Перемножить много сумм, отложить себе на ум,
Дебет с кредитом свести – никого не подвести.
В профессиональный праздник желаем вам быть упорными,
Чтобы дружили ваши цифры, совпадали все счета,
Чтобы бухгалтер улыбался, пела у него душа,
И с работой в мгновение справлялся, жизнь радостной была.
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Бухгалтера наилучшего я поздравляю!
Здоровья и счастья побольше желаю,
Успеха и радости, звонкого смеха!
В делах пожелаю любви и успеха!
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Любишь ты во всем порядок,
четкий счет и распорядок.
Поздравляем, обнимаем,
вдохновения желаем!
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Пусть денег будет, чтобы не счесть.
Любви – до неба, радости – как моря.
Пусть будут те, кого захочется обнять
И кто поддержит в радости и в горе.
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Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть каждый бухгалтер в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уважения от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!