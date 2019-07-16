День бухгалтера в Украине: оригинальные поздравления и открытки

Украинские бухгалтеры имеют возможность праздновать День бухгалтера аж два раза в год – сегодня и 10 ноября.

Ежегодно 16 июля все бухгалтера и аудиторы в Украине отмечают свой профессиональный праздник – День бухгалтера. Именно в этот день в 1999 году Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

До 2004 года в Украине День бухгалтера отмечался неофициально. Но со временем власти взглянули на него по-новому и День бухгалтера был официально учрежден. А с прошлого года этот праздник в Украине называется – День бухгалтера и аудитора. В 2018-м он был переименован указом президента.

История профессии

Профессия бухгалтера является давней, по разным оценкам ей около 6 тысяч лет. Первые бухгалтеры появились еще в древнем Египте, тогда они занимались счетоводством и сбором налогов.

Читайте такжеАстролог назвал трудоголиков среди знаков Зодиака

В то же время отцом бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пачоли. Еще в XV веке в его труде "Все об арифметике" были описаны основные принципы бухгалтерии как науки. Книгу Пачоли опубликовали 10 ноября 1494 года. К этой дате приурочили Международный день бухгалтера.

Интересные факты о бухгалтерии

У бухгалтеров есть свой международный герб. На нем изображено солнце (намек на то, что учет – это светоч хозяйственной деятельности), веса (имеют в виду баланс), кривая Бернулли (непрерывность и бесконечность учета). Автор герба бухгалтеров французский ученый Жан Батист Дюмарше.

Девиз бухгалтерского дела звучит как "Наука, доверие, независимость!".

Среди бухгалтеров во всем мире 85% – женщины. Такая статистика объясняется довольно монотонной работой, которая требует усидчивости и сосредоточенности.

Самого главного чикагского преступного босса Аль Капоне смогли посадить за решетку благодаря бухгалтерам. Его подозревали во многих преступлениях, начиная от незаконной торговли алкоголем и заканчивая убийствами, однако смогли арестовать и посадить в тюрьму лишь за уклонение от уплаты налогов.

Поздравления и открытки с Днем бухгалтера

Не забудьте в этот день поздравить знакомых и коллег с Днем бухгалтера. Полезными здесь станут интересные открытки и теплые слова.

***

У бухгалтера работа, что ни цифра, то забота:

НДС считать и зарплату всем раздать,

Перемножить много сумм, отложить себе на ум,

Дебет с кредитом свести – никого не подвести.

В профессиональный праздник желаем вам быть упорными,

Чтобы дружили ваши цифры, совпадали все счета,

Чтобы бухгалтер улыбался, пела у него душа,

И с работой в мгновение справлялся, жизнь радостной была.

***

Бухгалтера наилучшего я поздравляю!

Здоровья и счастья побольше желаю,

Успеха и радости, звонкого смеха!

В делах пожелаю любви и успеха!

***

Любишь ты во всем порядок,

четкий счет и распорядок.

Поздравляем, обнимаем,

вдохновения желаем!

***

Пусть денег будет, чтобы не счесть.

Любви – до неба, радости – как моря.

Пусть будут те, кого захочется обнять

И кто поддержит в радости и в горе.

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть каждый бухгалтер в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уважения от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!