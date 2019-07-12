День Петра и Павла – что можно делать, а что нельзя

В День Петра и Павла советуют избегать ссор или конфликтов.

Одним из важнейших праздников в православной традиции является День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Их память ежегодно чтят 12 июля, католики же празднуют - 29 июня.

Когда отмечают Петра и Павла

Согласно древней легенде, Петр был свидетелем первых чудес, совершенных Иисусом, преображения и страдания Христова. А вот Павел изначально был гонителем христиан и встретился с Иисусом уже после чуда воскрешения. Оба преданных ученика приняли мученическую смерть во имя своего учителя. В память о них православные верующие ежегодно отмечают праздник Петра и Павла.

Дата христианского торжество является непереходной, поэтому отмечают праздник ежегодно в один и тот же день – 12 июля (или 29 июня по старому стилю).

День Петра и Павла - история праздника

Согласно библейской легенде, до встречи с Христом Петр был простым рыбаком. Он занимался промыслом до того момента, как его брат, апостол Андрей Первозванный не познакомил его с Мессией. После этого мужчина принял крещение и стал Петром. Всю свою жизнь он прославлял христианскую веру и служил Богу

Павел, в отличие от Петра, не познал Христа во время его земной жизни. Более того, до крещения он был ненавистником христиан. Оба апостола отказались от языческой веры и посвятили всю свою жизнь прославлению Христа и его веры.

Павел не раз оказывался в тюрьме из-за своих христианских проповедей. Но когда служителя Христа арестовали в Риме, состоялся суд и мужчину приговорили к смертной казни. Ему отсекли голову. Петра также приговорили к смертной казни - через повешение. Но перед смертью апостол попросил, чтобы его распяли головой вниз, считая, что недостоин умереть так же, как Иисус.

Приметы на Петров день

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля - зима будет поздней.

Если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник «выльется» в морозное Рождество.

Если на Петра один дождь - урожай будет неплохой, два -хороший, а три - богатый.

Кто в ночь на Петра и Павла не будет спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.

Что нельзя делать в День Петра и Павла

В этот праздник нельзя работать, в частности, это касается тяжелого физического труда.

В День Петра и Павла советуют избегать ссор или конфликтов.

В этот праздник не стоит отдыхать на воде. В народе считалось, что Петр и Павел покровители рыбаков, поэтому в этот день они молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой. Но рыбаки купались, чтобы вода не "унесла их в жертву".

Также в День Петра и Павла нельзя шить, вязать или вышивать.

Кроме того, нельзя проводить венчание. Хоть в День Петра и Павла заканчивается Петров пост, но церковь все равно запрещает употреблять алкоголь.

По древним поверьям, после ужина в день Петра и Павла нельзя было убирать еду со стола. Наши предки считали, что эта еда остается для умерших родственников.

День апостолов Петра и Павла - что можно делать

В день памяти Петра и Павла служится божественная литургия в память о первоверховных апостолах, так что верующим надлежит посетить храм. В этот день стоит задуматься о смирении и мученичестве, а также оценить духовный подвиг каждого из апостолов.

Многие священнослужители трактуют данный праздник как призыв к тому, что необходимо делиться с людьми своей верой. В день памяти святых апостолов Петра и Павла слово веры легче находит путь к сердцу неверующих.

Поздравления с Днем Петра и Павла

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на Вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от смеха не устать,

Семьи процветают и крепчают,

Замедляют быстрый ход года,

И глаза от радости сияют,

Улыбок и веселья на века!

***

День великий и святой настал,

Петра и Павла почитают,

Желаю благ тебе, удачи и добра,

Пусть святость дом всегда твой охраняет.

Пусть горе и беда пройдет,

А свет всю жизнь твою лишь наполняет,

Мечта твоя пусть оживет,

Сомненья душу не терзают!