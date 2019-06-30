Сегодня в Украине отмечают День молодежи – куда сходить и как отпраздновать

В Украине к молодежи относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

В воскресенье, 30 июня, в Украине отмечают День молодежи. Этот праздник юности, веселья и позитива, а также отличный повод собраться вместе компанией и отлично провести время. УНИАН подскажет вам, где лучше отметить это праздник со своими друзьями.

Когда День молодежи 2019 в Украине

День молодежи в Украине не имеет фиксированной даты, потому что ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году он выпадает на 30 июня, последний день месяца. Примечательно, что в эти же выходные будет отмечаться другой значимый праздник - День Конституции Украины, который в 2019 году приходится на пятницу.

История Дня молодежи

22 июня 1994 года первый президент Украины Л. М. Кравчук, «в поддержку инициативы молодёжных объединений и организаций Украины», подписал Указ № 323/94 «О Дне молодёжи», который предписывал отмечать его в Украине каждый год в последнее воскресенье июня.

В Украине к молодежи относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет, а это около 22% населения страны.

Как празднуют День молодежи в Украине

Сейчас молодежные организации принимают активное участие в праздновании Дня молодежи. Во время праздника они организовывают концерты и фестивали, а также мероприятия, соревнования и мастер-классы, направленные на обучение, оздоровление, и развитие культурной жизни среди украинской молодежи.

День молодежи - куда пойти в Киеве

В Киеве в этот день вы можете посетить фестиваль крафтовых напитков NALIVKA Craft Beverage Festival, который пройдет с 28 по 30 июня на ВДНХ. Организаторы обещают посетителям «клубничный уикенд» с дегустацией наливок. Планируется также развлекательная и образовательная часть: лекции, мастер-классы и разнообразные активности.

Кроме того, с 28 по 30 июня на ВДНХ пройдет Circus Night Market Кураж Базар. Посетителям обещают цирковое представление с гимнастами, жонглерами и клоунами (но без дрессированных животных), огромные декорации, а также концерт электронщиков GusGus и прочих музыкантов.

А на «Співочому полі» пройдет «Пикник», который называют самым вкусным фестивалем лета, и подчеркивают, что отмечать там будут сразу два праздника: День Конституции и День молодежи. Гостей фестиваля, который состоится с 28 по 30 июня, будут кормить блюдами на гриле и мангале по традиционным рецептам разнообразных кухонь мира, а также поить авторскими напитками. За музыкальную составляющую будут отвечать кавер-бэнды и звездные гости на сцене. Кроме того, анонсирована детская зона, конкурсы и мастер классы.

День молодежи - куда пойти в других городах

В Днепре День молодежи будут отмечать в субботу, 29 июня. На Сичеславской Набережной разместят праздничную локацию «Молодежная набережная». Состоится традиционная битва красками Kolir Fest, а на вечернем концерте выступит популярная певица TAYANNA.

В Одессе с 26 по 30 июня будет проходить крупнейшая в Украине Сорочинская ярмарка. В мероприятии примут участие мастера народных промыслов и развлечений. На сцене перед гостями будут выступать участники музыкальных, песенных и танцевальных коллективов этнического творчества. Главные локации ярмарки Сорочинской ярмарки –площадь у памятника Ришелье, Приморский бульвар и Морской вокзал.

Во Львовском сквере «На валах» будет также проводиться праздничная программа по случаю Дня молодежи. Гостям обещают 10-метровый надувной скалодром, «битву на купинах», интеллектуальную игру Mind Game, а также кинопоказы, квесты и концертную программу. Специальным гостем праздника станет победительница проекта «Голос країни» Оксана Муха.

Другие праздники, посвященные молодежи

Стоит отметить, что помимо традиционного Дня молодежи, в Украине и мире также отмечаются и другие праздники: Международный день солидарности молодежи 24 апреля, Международный день молодежи 12 августа и Всемирный день молодежи 10 ноября.