10 ноября - 314-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 51 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 10 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, День просмотра черно-белого фильма, Всемирный день науки за мир и развитие.

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаВ США - День корпуса морской пехоты, День районных кодов, День ванильного кекса, День незабудок, День «Улицы Сезам», на Кубе - День полиции, в Турции - День памяти Ататюрка, в Индонезии - День героев, в Кыргызстане - День молодежи, в Панаме - День первого провозглашения независимости, в Аргентине - День традиции.

Памятные даты 10 ноября, годовщины и события

В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

10 ноября 1939 года в США впервые был представлен автомобиль с кондиционером.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

10 ноября 1983 года создан первый компьютерный вирус.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 ноября чтит память великомученицы Параскевы. По древнему преданию, родители Параскевы долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постили, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница. Даже если этот день не припал на пятницу, неделя все равно считается Пятницкой, поэтому все поверья действуют. В народе день назвали «Параскева-Пятница», «Бабья заступница».

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя женщинам тяжело физически работать: печь хлеб, мести сор из дома и стирать, мыть голову, купать ребенка.

Приметы на 10 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- облачно – в середине декабря будут сильные морозы;

- солнечно - ждите теплой зимы.

10 ноября именины

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы и Анастасии.

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Автор: Нана Черная