Сегодня - Всемирный день молодежи / фото ua.depositphotos.com

Какой праздник 10 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, День просмотра черно-белого фильма, Всемирный день науки за мир и развитие.

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаВ США - День корпуса морской пехоты, День районных кодов, День ванильного кекса, День незабудок, День «Улицы Сезам», на Кубе - День полиции, в Турции - День памяти Ататюрка, в Индонезии - День героев, в Кыргызстане - День молодежи, в Панаме - День первого провозглашения независимости, в Аргентине - День традиции.

Памятные даты 10 ноября, годовщины и события

В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

10 ноября 1939 года в США впервые был представлен автомобиль с кондиционером.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

10 ноября 1983 года создан первый компьютерный вирус. 

Какой сегодня церковный праздник

Церковь сегодня чтит память великомученицы Параскевы / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 10 ноября чтит память великомученицы Параскевы. По древнему преданию, родители Параскевы долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постили, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница. Даже если этот день не припал на пятницу, неделя все равно считается Пятницкой, поэтому все поверья действуют. В народе день назвали «Параскева-Пятница», «Бабья заступница».

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя женщинам тяжело физически работать: печь хлеб, мести сор из дома и стирать, мыть голову, купать ребенка.

Приметы на 10 ноября     

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- облачно – в середине декабря будут сильные морозы;

- солнечно - ждите теплой зимы.

10 ноября именины 

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы и Анастасии.

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Автор: Нана Черная