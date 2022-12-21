Рыбы считаются одним из самых скандальных знаков.

Рыбы - творческий и требовательный знак Зодиака, потому не все могут найти с ними общий язык. Однако ужиться и не ссориться с Рыбами не так уж сложно, важно учитывать особенности их характера. Астрологи раскрыли 5 секретов общения с этим знаком.

Уделяйте Рыбам как можно больше времени

Рыбы не терпят холодного отношения. Если они видят, что не стоят на первом месте, то они сразу же теряют интерес к человеку и не хотят с ним общаться. Рыбы очень любят внимание и общение, а потому если вы хотите завоевать их хорошее отношение - окружите их заботой и почаще им звоните.

Не провоцируйте Рыб на ревность

Астрологи считают, что этот знак Зодиака не любит копаться в прошлом и выслушивать чьи-то воспоминания. Если вы строите отношения с Рыбами, то забудьте обо всех своих романах и никогда о них не говорите. Не стоит пытаться вызвать ревность или хвастаться былыми достижениями. Помимо этого, Рыбы не терпят банального хвастовства, они сразу же теряют интерес к человеку, если видят в нем зазнайку.

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Делайте первые шаги, но не командуйте

Эксперты утверждают, что Рыбы нередко страдают от нерешительности. Потому если вы хотите заполучить их внимание, проявляйте инициативу. Рыбам нравятся смелые люди, однако важно не перегнуть палку. Делайте первые шаги, но не указывайте. Рыбам не нравится, когда ими командуют. Найдите баланс и не пытайтесь манипулировать этим знаком Зодиака, всегда предлагайте им альтернативу.

Хвалите и балуйте Рыб

Рыбы, как уже отмечалось выше, любят внимание. Для них важны комплименты, похвала и приятные подарки. Почаще балуйте Рыб сюрпризами и будьте готовы к тому, что они ответят вам тем же. Этот знак Зодиака любит радовать других людей, но всегда хочет получить в ответ благодарность.

Забудьте о злости, покажите свою доброту

Рыбы никогда не пройдут мимо голодного котенка на улице. Они заботятся обо всех вокруг и порой даже слишком увлекаются благотворительностью. Если вы хотите понравиться Рыбам, то проявите милосердие и на деле покажите свою доброту.

Напомним, ранее астрологи назвали женские имена, чьи обладательницы точно выйдут замуж в 2023.

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