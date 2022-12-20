Этих женщин ждёт невиданное счастье в личной жизни.

Астрологи рассказали о том, кого в следующем году ждёт невероятное женское счастье. Были названы пять имен, чьи обладательницы точно пойдут под венец.

Арина

Девушки с этим именем уже встретили своего возлюбленного. Вероятнее всего, они уже несколько лет состоят с ним в отношениях, но дело все не доходит до свадьбы. Летом или в начале осени 2023 года это долгожданное событие наконец произойдет.

Алена

Алена встретит своего возлюбленного в начале следующего года. Это может быть какой-то курорт, вечеринка или корпоратив, где случайное знакомство станет началом новой романтической сказки.

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Стоит отметить, что те Алёны, у которых уже есть вторая половинка, могут получить предложение руки и сердца в новогоднюю ночь.

Анастасия

Обладательницы этого имени могут пойти под венец либо в конце весны, либо в начале осени. Звёзды пророчат не очень роскошную свадьбу - это может быть небольшое торжество в кругу близких людей. Также Анастасия может стать мамой в наступающем году.

Виолетта

Виолетта - ещё одна счастливица 2023. Но стоит отметить, что предложение руки и сердца она получит вовсе не от того человека, с которым сейчас состоит в отношениях. Летом у нее может быть бурный курортный роман, который перерастет в семью.

Евгения

Свадьба у обладательниц этого времени будет не очень пышная. Вероятнее всего, она со своим возлюбленным может просто расписаться в ЗАГСе. Также может быть венчание в церкви.

Астрологи предупреждают, что наиболее удачными месяцами для этого будут апрель, июль и сентябрь.

Напомним, названы шесть знаков Зодиака, которые будут при деньгах в 2023.

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