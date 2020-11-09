Мужчина по имени Никита целеустремленный, трудолюбивый и эгоистичный.

Имя Никита отличается красивым и мужественным звучанием и сильной энергетикой. Украинские родители часто выбирают это имя для новорожденных мальчиков.

Происхождение имени Никита

Имя Никита происходит из древнегреческого языка и означает "победитель".

Формы имени

Никитка, Ника, Никиха, Никуша, Никеня, Кеня, Никеша, Кеша, Кита, Микитка, Никиша, Никуся, Ник, Ники, Нико.

Имя имеет женский аналог Никита́, который используется в англоязычных странах.

Никита в детстве

Никита растет довольно пугливым и осторожным ребенком. Он боится незнакомцев и тяжело сближается с новыми людьми. Маленький Никита очень тяжело переживает смену коллектива, переезды, новые обязанности. Развод родителей может стать для него травмой на всю жизнь.

Никита обычно не очень прилежный в учебе, может иметь проблемы с дисциплиной и плохие отношения с одноклассниками. В подростковом возрасте имеет склонность к вредным привычкам. Родителям Никиты нужно направить его энергию в спорт и творческие кружки. Никита очень любит и уважает своих родителей, защищает младших братьев и сестер.

Судьба и характер Никиты

Взрослый Никита становится более серьезным и уверенным в себе. Он не даст в обиду себя или своих близких. Никита упрямый, честный, справедливый, прямолинейный.

Во взрослом возрасте у Никиты появляются настоящие друзья, которым он будет предан всю жизнь. Он всегда говорит правду в лицо, не сплетничает за спиной и может высказать неприятную правду даже лучшему другу.

Читайте такжеАстрологи назвали самых любящих людей по знаку ЗодиакаНикита очень целеустремленный и упорный, что позволяет ему добиться больших успехов в карьере. Иногда из-за работы он загоняет себя и жертвует своей личной жизнью. Как начальник Никита очень суровый и требовательный.

Самый главный недостаток Никиты - эгоцентричность. Он абсолютно не признает авторитетов и ни к кому не прислушивается. Этот мужчина часто забывает о близких людях и уделяет им очень мало внимания, о чем потом жалеет. Он считает себя лучше других и не общается с недостойными необразованными людьми. Любит красиво одеваться и дорого выглядеть, следит за своей прической и чистотой дома.

Никита в любви и браке

В любви Никита часто бывает несчастен. Он очень привлекает женщин уверенностью в себе и ухоженным внешним видом, однако отношения обычно длятся недолго. Обладатели этого имени легкомысленные, не любят ответственности в отношениях, они часто меняют девушек или встречаются с несколькими одновременно. Никита редко сохраняет преданность девушке и поздно вступает в брак.

Ближе к 30-летнему возрасту Никита остепеняется и прекращает играть с чувствами девушек. У него впервые появляется желание завести семью и серьезные отношения. Для своих детей он станет опорой и защитником.

Совместимость Никиты

Высокую совместимость в любви Никита имеет с такими женскими именами: Вера, Людмила, Татьяна, Александра, Алла, Светлана, Вероника, Таисия, Зинаида.

Низкая совместимость у Никиты с именами Наталья, Варвара, Карина, Полина, Мария, Анна, Ксения, Диана.

Именины Никиты

Никита отмечает свои именины 3 января, 13 февраля, 3 марта, 2 апреля, 16 апреля, 17 апреля, 13 мая, 17 мая, 27 мая, 2 июня, 5 июня, 6 июня, 10 июня, 30 июня, 4 июля, 7 июля, 22 сентября, 28 сентября, 26 октября, 19 ноября, 28 ноября, 30 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова