Антон с древнеримского переводится как "достойный похвалы" или "вступающий в бой".

Имя образовано от древнеримского Антоний. Так называли мальчиков в аристократических семьях, имя считалось признаком знатного рода. Существует версия, что Антон - это по-гречески "anthos", что означает "цветок".

У славян имя Антон считается русским православным, используется много веков, как и другие древние имена. Занимает 36-е место в рейтинге 100 самых популярных мужских имен.

Антон - характеристика имени, влияние на судьбу

Мальчик с таким именем будет расти противоречивым. С одной стороны, он общительный, честный, воспитанный и порядочный. У него обострено чувство справедливости и собственного достоинства. Антон никогда не даст в обиду слабого, всегда поможет нуждающимся.

С другой стороны, Антон категоричен и резок. Иногда бывает слишком эмоциональным и даже агрессивным. Упорство, целеустремленность и настойчивость не всегда выражаются в положительном ключе.

Положительные черты: красноречивость, трудолюбие, сдержанность, тактичность, высокий уровень эмпатии, коммуникабельность, честность и природное обаяние.

Плохо относятся Антоны к людям, которые могут солгать, предать, не сдержать свое слово или проигнорировать общие нормы морали и правила поведения.

Имя Антон для ребенка - какими качествами будет обладать мальчик

Читайте такжеЗначение имени Борис - судьба, характер, совместимость с другими именамиЗачастую, Антоны добрые и покладистые. Они не совершают необдуманных поступков, всегда подходят к ситуации с точки зрения рационализма. Уважительно относятся к женщинам, чтут традиции. Не позволяют людям пересекать границы свободы, считаются хорошими верными друзьями, за что получают уважение не только друзей, но и коллег.

Мужчина с таким именем очень трудолюбив, поэтому почти всегда добивается карьерных высот. Даже если это не повлияет на размер зарплаты, результат будет виден на деле. Антон не привык бросать дела на пол пути, всегда завершает начатое. Целеустремленность помогает ему уверенно двигаться вперед, поддерживая и помогая тем, кто в этом нуждается.

Антон - характер поведения с противоположным полом

В отношениях с женщинами мужчина с таким именем очень галантен, учтив и романтичен. Антон красиво ухаживает, одаривая свою избранницу вниманием и заботой. Он именно тот, о ком женщины говорят "как за каменной стеной".

Тем не менее, на брак Антон решается тяжело. Не желая расставаться со своей свободой, он будет оттягивать момент обязательств, как можно дольше. Антон не предаст, не изменит и не бросит на произвол судьбы, но независимость он ценит больше, чем борщ в холодильнике.

Антон - совместимость с женскими именами

Чувственный, страстный и эмоциональный союз получится с девушками по имени Валерия, Вероника, Дарья, Дина, Екатерина, Илона, Ирина, Лада, Лидия, Марина, Наталья, Оксана, Ольга, Светлана.

Если Антон встретит девушку с именем Алевтина, Алина, Анна, Валентина, Варвара, Гелена, Грета, Евгения, Евдокия, Клара, Людмила, Мария, Пелагея, София, Таисия, Татьяна или Юлия, то вероятность счастливых отношений равна практически нулю.

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Автор: Кристина Кащавцева