Это имя принадлежит скромному мужчине и хорошему семьянину.

Макар – это имя греческого происхождения, которое распространено в славянских странах. В XIX оно было одним из самых распространенных мужских имен в Российском Империи. Сейчас имя Макар относится к числу редких.

Значение имени Макар

Имя происходит от древнегреческого имени Макариос и означает "блаженный", "счастливый", "благоденствующий".

Формы и сокращения имени

Самые популярные уменьшительно-ласкательные формы имени: Макарик, Макарчик, Макарочка, Макаронька, Макарушка, Макарио.

В славянских странах имя имеет аналоги Макари, Макарио.

Макар в детстве

Мальчик с именем Макар имеет слабое здоровье. Он не очень уверен в себе. Макару очень важно чтобы родители верили в него и всегда поддерживали. Он проявляет интерес к спорту и танцам. В школе он редко проявляет себя как лидер. Макар учится хорошо только если атмосфера в классе дружелюбная.

Характер и судьба Макара

Взрослый Макар – уравновешенный и скромный мужчина. Он предпочитает спокойную и размеренную жизнь, не любит выделяться. Несмотря на безобидный характер, Макар сразу обращает на себя внимание и вызывает доверие. Этот мужчина никогда не дает ложных обещаний и всегда хранит секреты. Его главные недостатки – обидчивость и ленивость.

Читайте такжеАстрологи назвали главных счастливчиков этой осени: им повезет во всемНа работе Макар не переусердствует, но работает по совести. Ему подходит работа связанная с техникой и ручным трудом. Также обладатель этого имени может достигнуть успеха в спорте, танцах, плавании. А вот умственная работа ему не очень подходит. Макар умеет получать удовольствие от своей работы.

Мужчина с именем Макар – хороший отец и семьянин. Он часто балует детей и умеет идти на компромисс. Макару важно, чтобы жена была для него лучшим другом и разделяла его увлечения. Он предпочитает инициативных и творческих женщин.

Именины Макара

Макар отмечает именины 4 сентября. Всего святые с именем Макар почитаются 49 раз в году.

Совместимость с женскими именами

Самые крепкие и нежные чувства у Макара складываются с Софией, Евгенией, Юлией, Валентиной, Верой, Майей, Ольгой, Ниной, Александрой, Мариной.

Плохая совместимость у Макара с такими именами: Анастасия, Елена, Марта, Варвара, Мария, Зинаида, Таисия.

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Автор: Екатерина Пулатова