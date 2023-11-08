Остерегайтесь их плохого настроения.

Наверняка вы неоднократно слышали поговорку "Как корабль назовешь - так он и поплывет". Это работает и с людьми. Некоторые имена делают свою обладательницу злой и холодной.

Юлия

Юлия привыкла всегда со всеми ссориться. С самого детства она пытается отстаивать свои личные границы и свое мнение. Люди не всегда прислушиваются к ней, что может спровоцировать гнев у этой дамы. Поэтому она считает, что только повышенный тон и злое выражение лица поможет ей победить всех вокруг.

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Ида

Это очень уверенные в себе и абициозные девушки. Они считают себя эталоном красоты и мудрости. Иды убеждены, что за такие качества им можно простить абсолютно все. Окружающие с этим не согласны, поэтому периодически указывают Иде на ее ошибки. Но лучше они бы этого не делали, потому что вывести Иду из себя очень легко. Ваши отношения будут испорчены на долгое время.

Галина

Галина всю жизнь гнет одну и ту же линию. Она считает, что только ее мнение может быть правильным. Если вы с этим не согласны - знаете, где дверь. Однако так просто вам не уйти. Изначально Галина закатит скандал и даст вам понять, кто в доме хозяин. А только потом выставит вас за дверь и поставит на вас клеймо.

Напомним, женщины с какими имена являются настоящими богинями.

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