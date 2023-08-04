Они способны покорить весь мир всего лишь одним взглядом!

Многие знают, что имя способно принести как счастье, так и беду. Существуют некоторые женские имена, которые наделяют талантами, красотой и супер-силой, помогающей покорить весь мир. Как зовут настоящих богинь, которые идеальны во всем, читайте ниже.

Мария

Женщины с этим именем способны на многое. Они легко добиваются успехов на работе и покоряют сердца мужчин. Считается, что Марии очень добрые, отзывчивые. Из-за этого все стараются быть рядом с ними.

Это женское имя дарит своим обладательницам отличную интуицию. Они легко "читают" людей, а потому умеют выбирать себе друзей, которые никогда не предадут. Помимо этого, Мариям везет в отношениях, они легко находят общий язык и умеют произвести впечатление.

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Алиса

Когда-то это имя было редким, а сейчас оно невероятно популярно. И это не просто так, ведь Алисы - настоящие счастливицы. Им удается всегда находиться в центре внимания. Обладательницы этого имени идеальны во всем!

Отличный характер, множество талантов и немного женской хитрости - Алисы покоряют этот мир всего лишь одним взглядом. Помимо этого, обладательницы этого имени отличные подруги. Им можно доверить все свои секреты, ведь Алисы точно их сохранят.

Кристина

Творческие, сильные и мудрые - женщины с именем Кристина никогда не затеряются в толпе. Считается, что обладательницы этого имени могут скрывать все свои эмоции. Это помогает им легко выходить из непростых ситуаций.

Кристины невероятно наблюдательны, а потому им всегда удается ловить все шансы. Вселенная добра к представительницам этого имени, они получают немало подарков в течение всей своей жизни. Позитив и счастье - главные спутники Кристин!

Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака категорически запрещено носить золото.

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