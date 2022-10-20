Астролог рассказала, кому следует готовиться к положительным переменам уже с 25 октября.

25 октября 2022 года произойдет солнечное затмение в знаке Скорпион по западной астрологии. Как утверждают эксперты, начинается период сложностей. Они могут проявляться как в глобальных трудностях, так и в каких-то деталях, которые выводят из себя знаки Зодиака. Рассказываем, кому затмение 25 октября принесет только добро и позитив.

Лев

У вас могут быть положительные изменения в общении с теми, с кем давно конфликтовали. Это либо родственники, либо коллеги по работе, либо друзья, с которыми вы поссорились и долгое время не решались помириться. Львы будут очень рады тому, что конфликтный период в их жизни закончился и этот гештальт закрыт.

Видео дня

Весы

У Весов появится возможность побывать там, где они давно мечтали. Также звезды говорят о чем-то новом, что принесет счастье. Это может быть как покупка новых вещей, телефона, так и приобретение/аренда нового дома/квартиры.

Скорпион

Для Скорпионов 25 октября откроет возможности для самореализации. Это будут какие-то новые курсы или тестирование своих новых навыков. Как утверждают астрологи, от смены деятельности Скорпионы получат настоящее удовольствие.

Рыбы

Рыбы наконец смогут осуществить то, о чем давно мечтали. Мечты, кстати, могут быть самыми разными. Кто-то сможет оформить какое-то разрешение или получить важные документы, кто-то научится водить машину, кто-то может пойти в спортзал или заняться каким-то новым для себя делом. Это дело обязательно принесет радость!

Напомним, астролог Виттрок рассказала, что принесет затмение 25 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: