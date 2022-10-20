25 октября произойдет солнечное затмение 124 сароса в знаке Скорпион. Что это значит и что оно принесет знакам Зодиака - рассказала известный астролог.

25 октября 2022 года произойдет солнечное затмение в знаке Скорпион по западной астрологии. Известный астролог Валентина Виттрок объяснила, что это будет значить для всех знаков Зодиака.

"Затмения - это некоторая заданность/фатальность происходящих событий, исторически повторяемая. Но в момент самого затмения у человека есть уникальная возможность заложить позитивную программу, само затмение происходит в новолуние. Уже замечено, что в новолуние происходит некое искривление времени, что даёт возможность материализации мыслей", - объяснила эксперт.

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Она заметила, что наиболее отчетливо эффект затмения почувствуют четыре знака Зодиака - Лев, Телец, Скорпион и Водолей.

Также, как сказала Виттрок, данное затмение не проходит бесследно для истории. В его период случается множество переломных моментов. В этом можно убедиться, проанализировав некую историческую сводку.

"Затмение 21 августа 1914 года относится к 124-му солнечному циклу сароса. Смотрим исторический ракурс: 29 июля 1914 года, после объявления Австро-Венгрией войны Сербии, за два дня до объявления Германией войны России, и через несколько часов после подписания Николаем II приказа о всеобщей мобилизации, война была объявлена в конце июля, но затмение 21-го августа сыграло удручающую роль в той мировой войне: Россия проиграла войну Германии и в дальнейшем произошла революция 1917- го года", - написала Валентина.

Она не исключает, что нынешнее солнечное затмение 25 октября 2022 года может дать России все условия наступить на те же грабли. Также, как добавила Виттрок, могут быть и смерти.

"В Ауре затмения (а мы уже в ней) может ухудшаться самочувствие, появляться усталость. Замечено, что в солнечные затмения уходят коронованные особы и "звезды" первой величины. В этом затмении присутствует сожженная Венера, значит кто-то уйдёт из ярких представителе мира искусства. В затмение ушла принцесса Диана, следом за ней Мать Тереза, умер Папа Иоанн…" - резюмировала астролог.

Напомним, астролог Уранус дал страшный прогноз на ближайшую неделю.

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