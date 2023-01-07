В 2023 году Украину ждет важная зеркальная дата - 23.03. В этот день, как говорит ясновидящий и целитель Александр Жарков, возможно усугубление любых сценариев, принятие жестких военных доктрин, наступление третьей военной силы.
"Возможно подключение союзников - как с нашей стороны, так и противника... Скорее всего, это будет "альянс" России, Китая и других стран", — рассказал Жарков в интервью YouTube-каналу PeopleLife.
Целитель отметил, что если Россия получит поддержку Китая, это будет огромная сила. Поэтому Украине стоит найти какое-то контррешение, до этой даты нашей стране нужно что-то придумать.
Но дата 23.03.2023 может быть и хорошей для Украины, это она может заручиться поддержкой союзников, позитивные сценарии не стоит исключать.
Ранее астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян сделал прогноз относительно того, когда завершится война в Украине. По его словам, это должно произойти весной 2023-го года.