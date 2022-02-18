В список попали все три огненных знака – Овен, Лев, Стрелец, и один водный – Рыбы.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, у представителей которых слабая нервная система. Для того чтобы после стресса или какого-либо раздражения успокоиться, им понадобится приложить гораздо больше усилий, чем всем остальным.

В список попали все три огненных знака – Овен, Лев, Стрелец, и один водный – Рыбы.

Овен

Овны очень вспыльчивые и агрессивные по своей природе. Если их задеть за живое, перейти им дорогу, берегитесь. Даже если правда не на их стороне – это для Овнов не будет поводом держать себя в руках и стараться хоть немного сдерживаться. Мало того, после всего они не найдут в себе силы признать свою оплошность.

Лев

Гнев Львов чаще всего связан с их самолюбием и тем, что кто-то вдруг посмел его ущемить. Без повода вспыхивать они не станут, а вот, если почувствуют неладное, лучше отступить. Ну, или быть готовым к самым худшим сценариям развития событий. К тому же, стоит понимать, что Львы очень мстительные и злопамятные.

Стрелец

Стрельцы очень нетерпеливые. И если что-то идет не по задуманному плану, – они сильно нервничают и нередко переходят все дозволенные границы, попросту не могут остановиться. Спустя время они, конечно, пожалеют о содеянном и сказанном, но это в основном не добавляет им опыта на будущее.

Рыбы

Рыбы чересчур восприимчивые и обидчивые персоны. Бывает, они неправильно трактуют чьи-то слова и моментально вспыхивают посильнее Овнов. Так что, в тихом омуте могут водиться очень даже нервные и несдержанные Рыбки. Потерять самообладание для них легко, а вот, чтобы прийти в себя – потребуется время.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет по-крупному в 2022 году.

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