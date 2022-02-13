О том, какие предсказания на отношения действуют 14 февраля и как узнать свое любовное будущее - узнайте на УНИАН.

День святого Валентина - это праздник, окутанный флером романтизма и страсти. В середине февраля люди признаются друг другу в любви, дарят "валентинки" и милые подарки. УНИАН выяснил, какой обряд на привлечения любви можно сделать 13 и 14 числа, а также о чем молиться святому.

Ритуалы на любовь и замужество

В этот день любовные ритуалы приобретают особенную силу - согласно народным поверьям, святой Валентин спускается на землю, чтобы помочь влюбленным встретиться.

Привлечение любви

Такой метод использовали еще в старину. В полночь с 13 на 14 число одинокой девушке нужно пойти к ближайшей церкви и обойти ее вокруг 12 раз. Такой несложный ритуал поможет снять порчу, обет безбрачия и "притянуть" хорошего мужчину.

Исполнение желания

Купите 14 февраля букет цветов красного цвета, необязательно дорогой. Отнесите его в самое романтичное место в городе (ресторан, мост с замочками, парк, тематическая локация) и оставьте там. Мысленно попросите святого Валентина помочь вам встретить свою любовь и главное - делайте это с положительным настроем.

Рождение ребенка или его защита

Древний способ наших бабушек, который считался очень эффективным. В день всех влюбленных возьмите цветы красного цвета и отправляйтесь на ближайший водоем. Положите цветы на воду и попросите святого подарить вам ребенка. Этот способ также подходит для того, чтобы защитить имеющихся детей от болезней и сглаза.

Гадания на любовь

14 февраля, кроме обрядов, популярны и предсказания на отношения, которые может совершить любая девушка дома.

Гадание на спичках

Вечером в День всех влюбленных возьмите две спички, подожгите их и держите вертикально. Пока они горят, думайте о своем любимом человеке. Если огонь не потух сам, задуйте его, чтобы не обжечься, а потом посмотрите на то, как расположились спички. По направлению друг к другу - будете вместе, в разные стороны - ждите размолвки.

Гадание на кольце

Популярное гадание, с помощью которого можно узнать будущее ваших отношений. Возьмите нить белого или красного цвета, свое кольцо и фотографию мужчины. Проденьте нить в кольцо и расположите вертикально перед фото, как маятник. Всматривайтесь в изображение и думайте о любимом, наблюдая за кольцом:

стоит неподвижно - положительных изменений в отношениях не будет;

вращается кругами - скоро поженитесь;

раскачивается из стороны в сторону - расстанетесь и будете счастливы с другим.

Важно: фотографию нужно брать бумажную, изображение на смартфоне не подойдет.

Гадание на суженого

Ложась спать вечером с 13 на 14 число, возьмите два лавровых листа, намочите их святой водой и положите под подушку крест-накрест. Перед тем, как заснуть, скажите "Святой Валентин, всем влюбленным помогающий, сердца соединяющий, ангел небесный, пошли мне вещий сон. Покажи, кто мой суженый, каков он!". Во сне увидите своего будущего мужа.

Молитвы святому Валентину

В День влюбленных нелишним будет и обратиться к небожителю, чтобы он поторопил вашего суженого и помог вам наладить личную жизнь.

О любви

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Господи, услышь моление мое! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к тебе! Благодарю Тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам, — за Святого Валентина! Святой Валентин, молись о нас! Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним! Молись о нас, Святой Валентин, ибо именно ты удостоился особенного дара Божиего: тебя помнят, твой день — это день Любви, радостей, смеха, влюбленностей во многих странах мира. Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь — это Любовь. А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души! Через Иисуса Христа Господа Нашего. Аминь.

О замужестве

Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Помните о том, что молитву нужно произносить только от чистого сердца и веруя в то, что вы делаете.

Старинные приметы про любовь

Этот день уникален не только наличием множества обрядов и заговоров, но и приметами о любви, которые правдивы благодаря энергетике даты:

выйти замуж 14 февраля - к долгому и счастливому союзу;

выйти из дома, забыв что-нибудь - к скорым новостям от избранника;

получить больше 10 валентинок и подарков - к хорошим переменам в личной жизни;

нечаянно споткнуться 14 февраля - к расставанию или ссоре с любимым.

Народные поверья гласят, что девушка, опоздавшая куда-нибудь в День влюбленных, встретит свое личное счастье нескоро - оно тоже задержится.

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