Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
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Овен
На этой неделе Овнам стоит следить за состоянием желудка. Особенно важно беречь желудок людям, которые имеют вредные пищевые привычки. Звезды рекомендуют вам отказаться от бутербродов и перекусов на этой неделе, а также от плотных ужинов.
Телец
На этой неделе у Тельцов будет повышенная кислотность желудка, из-за чего могут возникнуть боли в животе и горле, тошнота. Рекомендуется отказаться от острой и кислой пищи, ненатуральных соусом и газированных напитков.
Близнецы
Неделя будет для вас достаточно благополучной и без серьезных заболеваний. На выходных звезды рекомендуют пить больше воды. Гипертоникам важно следить за давлением: оно может повыситься к концу недели.
Рак
Ракам нужно прислушиваться к своей интуиции и улавливать сигналы организма. Если вы подозреваете у себя какое-то недомогание, то, скорее всего, так и есть. Однако самолечение на этой неделе будет бесполезным, а может даже вредным. Поэтому не пренебрегайте походом в больницу.
Лев
Ешьте больше овощей, зелени и фруктов на этой неделе. Это значительно улучшит ваше самочувствие. Постарайтесь ложиться спать пораньше и проветривать комнату перед сном. В первой половине недели повысится вероятность возникновения аллергии и кожных высыпаний.
Дева
На этой неделе вы почувствуете упадок сил и сильную утомляемость. Девам противопоказано перерабатывать и брать на себя дополнительные обязанности. Постарайтесь уехать на природу или заняться любимыми хобби на выходных.
Весы
Эта неделя будет вашим золотым временем. У Весов будет отличное настроение и прилив сил. Вы можете заниматься любым видом деятельности и спортом. Ваш иммунитет сейчас будет на высоте.
Скорпион
На этой неделе нужно беречь горло и укутываться шарфом, поскольку оно будет уязвимо. Не пейте холодные напитки и не сидите на сквозняке. На выходных возможна головная и зубная боль, но иммунитет будет крепким.
Стрелец
Если Стрельцы найдут баланс между физической нагрузкой, умственной деятельностью и отдыхом, то вам будет под силу свернуть горы. Не перетруждайтесь и не ленитесь. Постарайтесь каждый день ходить пешком хотя бы час - тогда ваше самочувствие значительно улучшится, а сон будет крепким.
Козерог
Читайте такжеКак привлечь любовь и выйти замуж: обряды, приметы, гадания и молитвыЗвезды рекомендуют вас придерживаться дробного питания: есть часто и понемногу. От перекусов стоит воздержаться. В конце недели проведите разгрузочный день. Для хорошего самочувствия рекомендуется есть меньше мяса и больше рыбы.
Водолей
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением на этой неделе, не пользуйтесь народной медициной и доверяйте только врачам. Если вы принимаете какие-то лекарства - обязательно придерживайтесь инструкции и не пропускайте приемы.
Рыбы
Ваше самочувствие будет стабильным. Здоровые Рыбы не заболеют, но и больным не стоит ожидать выздоровления. Звезды рекомендуют вам отказаться от чрезмерных физических нагрузок и алкоголя, а также избегать стресса.