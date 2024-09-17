Эти знаки столкнутся с кризисами, как в личной жизни, так и на работе.

До конца года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с серьезными испытаниями, которые поставят под сомнение их привычный ход жизни. Удача временно оставит их, и придется справляться с трудностями, на которые они, возможно, не рассчитывали.

Телец

Телец, несмотря на свою стойкость, до конца года может столкнуться с рядом финансовых проблем. Стабильность, которой вы так дорожите, может пошатнуться из-за неожиданных расходов или провалов в инвестициях. Отношения с близкими людьми тоже могут переживать сложные времена. Возможны ссоры на бытовой почве, что приведет к напряженности в семье. Это время будет тяжелым, но важно не опускать руки и искать новые способы восстановления равновесия.

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Лев

Львы, привыкшие быть в центре внимания, до конца года могут столкнуться с падением самооценки и неудачами в профессиональной сфере. Ваши планы могут разрушиться из-за неожиданных поворотов событий, а ваше стремление к успеху начнет буксовать. Возможны трудности в отношениях с коллегами или начальством, что может стать причиной конфликта. Постарайтесь быть терпимее к другим и осознать, что не все зависит от вашей воли.

Скорпион

Скорпионов ждут эмоциональные потрясения, особенно в любовной сфере. Непредвиденные разрывы или измены могут вывести вас из равновесия, что приведет к депрессии или чрезмерной агрессии. В то же время, ваш внутренний мир будет наполнен сомнениями, и вам будет сложно принимать правильные решения. До конца года вам нужно будет пересмотреть свои приоритеты и осознать, что не все можно контролировать.

Козерог

Для Козерогов этот год заканчивается трудностями в карьере и личных проектах. Ваша амбициозность может обернуться против вас, особенно если вы слишком сильно давите на себя и окружающих. Близкие могут устать от вашего перфекционизма, а коллеги — от чрезмерного контроля. Важно признать, что не все идет по плану, и иногда нужно дать себе право на ошибку.

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