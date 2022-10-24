Астролог и хиромант Владимир Бадиян назвал дату, когда война в Украине начнет угасать. По его прогнозу, это должно произойти в середине февраля.
Своим прогнозом астроэксперт поделился в комментарии YouTube-каналу "Мой мир".
"Затишье уже должно быть в середине февраля... Загадка войны в звезде, в которой стоит Сатурн, - воинственной... Он вошел в эту звезду 17 февраля 2022 года и выйдет 16 марта 2023-го. Это период полного завершения войны", - говорит Бадиян.
Он добавил, что до февраля 2023-го года будет много развязок в этой войне, возможны локальные боевые действия, не такие масштабные.
Переломный момент в войне в Украине: прогноз астролога
Ранее Бадиян прогнозировал, что в ноябре военная агрессия РФ усилится, самый опасный период - с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент.
"С 04.12 ситуация начнет кардинально меняться, Марс перейдет в звезду, которая очень благоприятна для Украины", - говорит он.