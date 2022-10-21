Украина – на подходе к главной переломной точке в войне, отметила Звягина.

Астролог и таролог Ирина Звягина предупредила об очередном витке военной эскалации в мире и угрозе применения ядерного оружия в Украине.

Свой прогноз она опубликовала в Fаcebook накануне солнечного затмения 25 октября 2022.

Астролог указала на спорную конфигурацию, которая может привести к тяжелейшим последствиям и потерям в Украине, поскольку является указанием на угрозу использования ядерного оружия.

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"События, которые происходят сейчас в Украине, и те астрологические конфигурации, что будут иметь место в затмение, указывают, что мы подходим к главной переломной точке в ходе уже нынешней войны. Стоит отметить, что предыдущее затмение этого Сароса произошло накануне Оранжевой революции и первого Майдана, – отметила Звягина. – Тенденции очевидны".

Также астролог указала на возможность, что конфигурация сработает другим образом и принесет Украине ощутимое преимущество, но оно все равно будет связано с большими потерями.

Когда закончится война в Украине: прогнозы астрологов

Астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозирует, что полномасштабная война в Украине должна закончиться в середине февраля 2023 года. На этот период, как он предусматривает, должны прийтись переговоры и завершение боевых действий.

Астролог Александра Ивашина уверена, что большая часть украинских территорий может быть освобождена уже 30 октября 2022 года, как раз в тот период, который станет для нашей страны судьбоносным.

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