По словам Хомутовской, во многих городах сохраняется тяжелая ситуация.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на картах и определила самые опасные города в августе. Жителям этих городов стоит быть очень осторожными.

По словам экстрасенса, в Харькове кардинальных перемен в ближайшее время не предвидется. Все так же будут обстрелы. Отметим, Харьков - это один из самых обстреливаемых городов Украины.

Также опасность сохраняется и в Сумской области. Пока никаких изменений там не будет. То же касается и Запорожья. А вот в Одессе, по словам эксперта, ситуация спокойнее, но могут быть прилеты вражеских ракет.

"Николаев ждет тяжелая неделя. Там будет больше обстрелов. Но карты показывают, что там принимаются какие-то сделки. Все делается для того чтобы защитить Николаев (от российских оккупантов, - УНИАН", - сказала Хомутовская в программе "Таня+".

Не менее сложный период ждет Кривой Рог. Карты говорят о том, что там будут не только "прилеты", но и серьезные разрушения.

Также Хомутовская отметила, что и над Никополем нависла опасность. Оккупанты будут закидывать город ракетами. Есть риск, что "под удар" попадут школы и детские сады.

Напомним, ранее таролог предвидела мощные обстрелы на День Независимости.

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