Сроков, когда сойдет на нет полномасштабное российское вторжение в Украину, она не назвала.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

Об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу "Top". Астроэксперт обратилась за помощью к картам Таро, которые ей указали, что оккупанты будут отступать, Россию ждет разгромное поражение.

"Это будет массивный разгром, что мало кто останется вообще живым. Это будет трудно для стороны, которая захочет договариваться. Это однозначно РФ. Там без вариантов... Россию загоняют, от этой супердержавы останутся копыта и хвост", - говорит Хомутовская.

По словам экстрасенса, до конца года боевые действия будут затихать, и окончательно они еще не завершатся. Кроме того, по ее прогнозу, будут "прилеты" на Западе страны.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что в первой половине августа уровень агрессии и напряжения будет просто огромен, непредсказуемый и разрушительный.

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