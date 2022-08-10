Людмила Хомутовская заявила, что 24 августа будет тяжелым для Украины днем.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что День Независимости в Украине будет очень тяжелым.

"Это будет довольно тяжелый праздник. С одной стороны, это будет праздник, о котором мы будем говорить, будем чувствовать праздник. Но есть три карты, которые говорят о том, что будут обстрелы в этот день, будет активация (боевых действий, - УНИАН) на фронте. Будут слезы на глазах, ужас. Это будет сложный для Украины день", - сказала Хомутовская в программе "Таня+".

Она добавила, что в этот день могут быть прилеты вражеских ракет и в зоне боевых действий, и по мирным городам.

"Два месяца назад я уже смотрела на картах ситуацию на 24 августа. Ничего не меняется. Я думаю, это какая-то запланированная акция со стороны России". - добавила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий предсказал неожиданную развязку войны 2022 года. Но он уверен, что в войне победит именно Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: