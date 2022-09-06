Астроэксперт не исключает, что после Пасхи вероятно проведение переговоров.

Известная экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко прогнозирует, что острые боевые действия в Украине продлятся до зимы, после этого уже ситуация начнет улучшаться.

"До Пасхи (16 апреля 2023, - УНИАН.) мы уже получим более-менее спокойную обстановку", - заявила астроэксперт во время интервью YouTube-каналу FEDOR TV.

По ее словам, после Пасхи вероятно проведение переговоров или просто встречи, которые сведут на нет эти кровопролития и убийства украинцев.

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Стеценко говорит, что к октябрю - ноябрю украинская армия разовьет свою мощь. Позже, по ее прогнозу, до Нового года будут освобождены некоторые захваченные российскими оккупантами наши территории.

"Боевые действия, к сожалению, будут продолжаться еще 3,5 года", - предрекает экстрасенс.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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