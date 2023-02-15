По словам Шептицкого, день будет очень напряженным.

Экстрасенс Роман Шептицкий сделал новый расклад Таро и сказал, что самый опасный день в февраля - 16 число. В четверг мирное население Украины будет под угрозой.

Как он сообщил на своем YouTube-канале, ему выпала карта смерти и тяжкого груза. Эти карты говорят о том, что будут угрозы со стороны РФ, связанные с терактами и взрывами.

"Будет определенная давка, будут опять глупые разговоры со стороны этой Эрефии. Сама энергия дня идет напряженная. Идут угрозы, связанные или с терактами, или со взрывами. Для мирного населения. Потому в четверг нужно быть максимально внимательными", − сказал Шептицкий.

Видео дня

Однако остальные дни будут более-менее стабильными.

Самые опасные области

Ранее астролог и таролог Яна Тимощук сказала, что некоторые украинские города и области находятся под угрозой. По ее словам, оккупанты готовят коварные планы по Запорожью, Донецкой и Луганской областях и других населенных пунктах.

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