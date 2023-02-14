По словам Тимощук, у оккупантов есть коварные планы.

Астролог и таролог Яна Тимощук в своем новом прогнозе рассказала, что некоторые украинские города и области находятся под угрозой. Проблема в том, что Украина еще полностью не получила помощь, нам не хватает вооружения. Однако ВСУ готовы и держат оборону на всех направлениях.

"Идет энергия дьявола. Оккупанты готовят коварные планы по Запорожью, Донецкой и Луганской областях. При этом в Запорожье будет эвакуация населения, но она будет частичной. Не всех удастся вывезти из города", - сказала Тимощук на YouTube-канале "Прогноз".

Также таролог сказала, что могут быть "прилеты" в Запорожье, враг будет применять оружие. Не менее сложной ситуация будет в Черкасской области, в том числе и в Умане. Однако, по словам таролога, радует то, что люди там очень обьединены.

"Разрушения будут и в Винницкой области, но выпадает карта, которая показывает, что в итоге там все будет хорошо", - подытожила астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точный месяц окончания войны.

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