Валентина Виттрок предупредила об опасных событиях в ближайшие дни.

Астролог Валентина Виттрок прогнозирует "чистку" парламента в Украине и радикальный подход к правлению в стране в связи с развязанной Россией войной.

Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

"До 25-го августа высшая планета Уран замедлила свой ход и перед тем, как отправиться в ретроградное движение находится пару дней в так называемом "стационаре". Недавно мы наблюдали стационар Нептуна, но Уран проявляет себя совсем в другом качестве и наиболее резко", – отметила Виттрок.

При этом астролог указала на включение очень сильных энергий в борьбе за независимость.

"Стационарный Уран действует очень мощно и концентрированно! В солярной карте Украины стационарный Уран в соединении с северным лунным узлом имеет конкретное отношение к будущему, к программе развития страны, – добавила Виттрок. – Вспоминая классическое представление Урана, хочется сказать, что это, прежде всего, технологии, необычный, оригинальный, неожиданный подход в развитии. Если вспомнить, что Украина все же принадлежала к олигархической системе правления, то через военные события в стране возможна "чистка" парламента, депутатов, очень радикальный подход к самому правлению".

Также астролог предупредила об опасных событиях в ближайшие дни и предположила возможное обострение интуиции:

"Стационарный Уран может унести жизни знаменитостей через взрывы, инсульты, катастрофы. Но следует помнить, что у каждой стороны медали есть обратная позитивная сторона – это резкое обострение интуиции вплоть до ясновидения. Уран может неожиданно подарить новые идеи и уникальные способности".

Ранее астролог Валентина Виттрок предрекла судьбоносные события в Украине.

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