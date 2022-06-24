Также прогнозируется подписание мирного договора до Дня независимости Украины.

Астролог Валентина Виттрок дала успокаивающий прогноз по войне в Украине и пообещала снижение интенсивности боев.

Как рассказала она в комментарии "Сегодня", в августе 2022 года воинственная планета Марс войдет в знак Близнецов, из-за чего даже возможен вариант завершения войны.

Кроме того, ожидается период конструктивного общения, то есть переговоров между противоборствующими сторонами, которые могут закончиться заключением мирного договора. Астролог говорит, что, вероятнее всего, это произойдет накануне Дня независимости Украины.

По словам Виттрок, этот договор может быть промежуточным и временным. Но тем не менее прекратятся массированные и кровопролитные бои. Но локальные столкновения все еще будут возможны.

Ранее мольфарка Елена Стеценко дала прогноз относительно войны в Украине и предоставила сроки ее завершения.

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