Валентина Виттрок прогнозирует освобождение оккупированных территорий.

Астролог Валентина Виттрок сделала прогноз для Украины в связи с переходом Марса в знак Близнецов с 20 августа.

Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

"Движение Марса сейчас в военное время весьма актуально, и на небе Марс с 20 августа переходит на целых 7 месяцев в сферу ментала и коммуникаций – в знак Близнецов", – отметили она, предупредив, что последнее подобное прохождение Марса по Близнецам в 2008-м году стоило миру финансового кризиса.

Что касается Украины, то в период с 8 до 10 октября астролог прогнозирует судьбоносные события, которые "эмоционально всколыхнут нацию".

"Вполне возможно, что с ретроградностью Марса в конце октября возникнет очень вероятная возможность возврата утраченных территорий или освобождение оккупированных. Начиная с лунного затмения 8 ноября и до конца ноября Марс – в поддерживающем аспекте к Луне, для Украины – очень обнадеживающий аспект", – отметила Виттрок.

В целом Марс в Близнецах астролог связала с переговорами и использованием "умной техники, точных приборов":

"Поэтому для ВСУ осенние поставки оружия по ленд-лизу и новейшей техники будет работать исключительно на пользу".

Ранее таролог и экстрасенс Роман Шептицкий оценил угрозу наступления и вторжения в Украину вражеских войск со стороны Беларуси 24 августа.

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