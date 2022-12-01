Россия хочет не только разрушить энергосистему Украины, но и лишить ее системы связи и логистики, отметила Ирина Звягина.

Весь декабрь 2022 года и начало 2023-го не будут легкими. Послабления в геноциде России против Украины вряд ли стоит ждать до середины марта: будет холодно, тревожно, будут потери. В ближайшие дни особенно тяжелой ситуация будет до полнолуния 8 декабря.

"Сатурн в третий раз пройдет по Луне гороскопа Украины (27.12.22 – 6.01.23). Пока он не выйдет из этого соединения, мы будем в суровой и холодной реальности с ощущением беспросветности и отсутствия помощи свыше", – прогнозирует астролог и таролог Ирина Звягина.

При этом она указала на риск того, что Россия хочет не только разрушить энергосистему Украины, но и лишить ее системы связи и логистики.

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"Совершив ингрессию в знак Овна (20 декабря), Юпитер откроет путь для новых изменений в мире, добавит планам экспансивного размаха, усилит амбиции лидеров. Это как подготовка к сходу лавины, но сорвется она, скорее всего, в середине января", – отметила астролог.

Также Звягина предупредила, что со 2 декабря до 11 января нужно быть готовыми к любым преступным инициативам диктаторского режима, как во внешнем мире, и в первую очередь, в войне с Украиной, так и во внутренних процессах.

Ранее астролог Дмитрий Уарнус назвал месяц, когда война в Украине сойдет на нет.

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